Adilce Iva dos Santos, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Baldao Neto e Anna Baldao. Sepultamento ontem.

Agostinho Maestrelli, 81 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Maestrelli e Maria Budel. Sepultamento ontem.

Airton Benedetti, 76 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Iolando Benedetti e Leonor Benedetti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Akiyo Inoue, 98 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Fukuichi Morizono e Hide Morizono. Sepultamento ontem.

Alice Soero da Luz, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Soero e Noêmia Caetano Soero. Sepultamento ontem.

Amarildo Carlos da Fonseca, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orlando Carlos da Fonseca e Elvira Soares da Fonseca. Sepultamento ontem.

Amélia Zem Mosson, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Zem e Rosa Princival Zem. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Rio Azul (PR).

Ana Carolina Muchinski da Silva, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carlos da Silva e Alcioni Muchinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo da Capela Jardim Independência – Araucária -PR.

Anna Tiyo Koarata, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Masaquiti Kossaka e Toyo Ito. Sepultamento ontem.

Benedito Tavares de Oliveira, 64 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Aparecido Tavares de Oliveira e Maria da Conceição Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Cemitério Municipal de Abatia -PR.

Carla Cristina Amaro, 41 anos. Profissão: atendente. Filiação: Luiz Carlos Amaro e Benedita Sebastiana da Silva. Sepultamento ontem.

Carmem Lúcia Schabatuba Pereira Fernandes, 75 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Miguel Schabatuba e Elzira Schabatuba. Sepultamento ontem.

Dalva Terezinha Machado, 52 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ari Veloso Machado e Neusa Martins Coimbra. Sepultamento ontem.

Doraci de Quadros, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Luiz de Quadros e Brasilina dos Santos Quadros. Sepultamento ontem.

Edileusa Guilherme, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guicerme Espedito Guilherme e Ivanir Gaia Guilherme. Sepultamento ontem.

Eduardo da Costa Silva, 41 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Joselmo da Silva e Ana Maria da Costa Silva. Sepultamento ontem.

Eliete Aparecida Nunes Padilha, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvelino Francisco Nunes e Maria de Lourdes Nunes. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Pedro Fuss São José Pinhais Parana.

Emma de Lima, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos de Lima e Donaria Cardoso de Lima. Sepultamento ontem.

Eudoro João Maria de Lima, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lavino de Lima e Iracema da Paz Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré(PR).

Francisco Machniewicz, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Machniewczi e Ana Bascz. Sepultamento ontem.

Francisco Ribeiro dos Santos Melo, 82 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: José Benedito Ribeiro e Alzira dos Santos Melo Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do Municipal do Santa Cândida.

Gael César Santos do Nascimento, 2 dias. Filiação: Júlio César do Nascimento e Josiane Lourenço dos Santos. Sepultamento ontem.

Gustavo Todesco, 26 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Carlos Fernando Todesco e Marilene Eurich Todesco. Sepultamento ontem.

Iolanda de Lima Simões, 89 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Jacintho de Lima e Rosalina de Britto. Sepultamento ontem.

Irma Peixoto, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luciano Cibel e Gilberta Cibel. Sepultamento ontem.

Irma de Lourdes Ferst Drehmer, 68 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Arnaldo Virgílio Ferst e Anilda Giacomina Ferst. Sepultamento ontem.

Isabel Matias de Lima, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvêncio Matias de Lim A e Ana Alves de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ivonette Maciel, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olegário Bapitsta Maciel e Maria Rosa Maciel. Sepultamento ontem.

João Guilherme Potrich, 62 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Maria de Lourdes Potrich. Sepultamento ontem.

José Luiz da Silva, 80 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Luiz Sobrinho e Jair Cordeiro da Silva. Sepultamento ontem.

José de Assis Teixeira, 79 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Cyro Teixeira e Maria do Carmo Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

José de Godoy Bueno, 89 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Antenor de Godoy Bueno e Luíza Monteiro. Sepultamento ontem.

Julieta Bacila Rahd, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Elias Farajala Bacila e Zulmira Bacila. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 01 – Municipal do Água Verde.

Laerte de Oliveira Lima, 77 anos. Filiação: João Alves de Lima e Aide de Oliveira Lima. Sepultamento ontem.

Lais Dias Angelozzi, 32 anos. Profissão: diarista. Filiação: Vicente Tavares Angellozzi e Maria Leonice Gomes Dias Angellozzi. Sepultamento ontem.

Lauro Augusto Busato, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Busato Filho e Pedrina Perin Busato. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Leonel Seonir Antunes, 49 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sebastião Antunes e Neli Antunes. Sepultamento ontem.

Luci Silva Sokachesky, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Amantino Sebatiao Silva e Adelaide Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Cap Municipal de Diamante D’oeste.

Luciano Almeida, 42 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leonir Almeida e Luzia Aparecida Capato Almeida. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Matos, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sérgio Matos e Julieta Melquiades Matos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Luiz Guimarães Câmara, 60 anos. Profissão: operador(a). Filiação: João Guimarães Câmara Sobrinho e Aparecida Ferreira Câmara. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luíza Piassi Luque, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Piassi e Lúcia Gaiota. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Luzia Ferreira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldino Eduardo Ferreira e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Marcos Souza Vaz, 31 anos. Filiação: David Januario Vaz e Vera de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério da Cidade de Florianópolis (SC).

Margareth Jovem dos Santos Martins, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Nunes Conde e Noêmia dos Santos Nunes Conde. Sepultamento ontem.

Maria Elodi Silveira, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Joaquim Morvan e Barcilicia Jungles. Sepultamento ontem.

Maria Verônica Chandona Olikszechen, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Chandoha e Joana Chandoha. Sepultamento ontem.

Marisa Maria da Graça Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria de Lima e Hilda de Souza Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Marlene Martins, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Martins e Maria de Souza Alves Martins. Sepultamento ontem.

Maurita dos Santos de Goss, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim dos Santos e Juvenira Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Maycon Alves Franca, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eliones da Silva Franca e Judite Alves dos Santos Franca. Sepultamento ontem.

Milton ADiógenes Beller, 81 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Diogenesbeller e Zilda Moraes Beller. Sepultamento ontem.

Misael Lopes de Queiroz, 59 anos. Filiação: Júlio Lopes de Queiroz e Adelina Guedes de Morais. Sepultamento ontem.

Nelso Domingos Mocelin, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Victore Mocelin e Margarida Fabretto. Sepultamento ontem.

Orlando Caetano Monteiro, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Júlio Caetano Monteiro e Maria Alberti Monteiro. Sepultamento ontem.

Raimundo Alves Bezerra, 63 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Alves Bezerra e Francisca Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Reinaldo Camilo Franca, 48 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: José de Matos Franca e Estelita Camilo Franca. Sepultamento ontem.

Ricardo Alves, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Otávio Alves e Natalícia Pereira Alves. Sepultamento ontem.

Roni Inácio, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dinarte Manoel Inácio e Itelvina Moro Inácio. Sepultamento ontem.

Rosane Machado Sant Ana, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Custodio Werneck Sant Ana e Olivia Machado Sant An A. Sepultamento ontem.

Rubens de Brito Ribas, 65 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Lourival Wendt Ribas e Iolanda de Brito Ribas. Sepultamento ontem.

Salmo Antônio do Nascimento, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adelino do Nascimento e Alminda do Nascimento. Sepultamento ontem.

Sebastiana de Freitas, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marques de Freitas e Leonilda Soares Cavalheiro. Sepultamento ontem.

Sebastião Pedro Nogueira, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Nogueira e Maria de Lourdes de Jesus. Sepultamento ontem.

Sílvio Schwartz, 66 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Bernardo Schwartz e Joana Dotto Schwartz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 – Municipal Santa Cândida.

Telina Souza dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gino Pereira e Ambrosia Pereira de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Tony Lara Carvalho de Oliveira, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adolar Carvalho de Oliveira e Maria Ivette Carvalho de Oliveira. Sepultamento ontem.

Valdenir Dielle Dias, 75 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Valdemiro Dias e Ione Dielle Dias. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Valdir Gonzalez da Silveira, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Amaro Lopes da Silveira e Guiomar Gonzalez da Silveira. Sepultamento ontem.

Walter Irineu Soares, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Irineu Romão Soares e Diamantina Raitz Soares. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério em Piçarras — Sc.

Zygmunt Herold, 79 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Adam Herold e Leonora Herold. Sepultamento ontem.