Alana Aparecida Zacao, 19 anos. Profissão: atendente. Filiação: Adriana Zacao. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Alciomar Gottschild, 46 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alceu Gottschild e Elizabete Martins Gottschild. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Alzenira Pereira da Silva Fornasieri, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Joaquim da Silva e Adelina Pereira de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranaguá., saindo de Igreja Quadrangular – R. Erminio Valinas 418 – ParanaguáPR..

Amélia Isabel de Borba, 81 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Vitor Borba e Isabel de Avila Borba. Sepultamento ontem.

Ana Ferreira da Rocha Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Ferreira da Rocha e Delmira Mendes da Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Tamarana.

Anderson Pedro Bom, 42 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Ademir Pedro Bom e Maristela Mann. Sepultamento ontem.

Antônio Nogoceke, 92 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Pedro Nogoceke e Mathilde Kowalski Nogoceke. Sepultamento ontem.

Athayde Correia, 95 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião Correia e Otília Maria. Sepultamento ontem.

Benedito Gonçalves dos Santos, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Divino dos Santos e Elisabeth Maria Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Bertina Pinheiro, 58 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Gerson Galvão Pinheiro e Maria Aparecida Ribeiro Pinheiro. Sepultamento ontem.

Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Cláudio de Souza Lemes e Lilian Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Dalila Maria de Lourdes Felippetto Mendes Gonçalves, 90 anos. Filiação: Ângelo Heitor Felippetto e Julieta de Assis Teixeira Felippetto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Daniel Carlos Suman Brito, 52 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Artur Carlos Brito e Nilza Suman Brito. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

David Blanc, 60 anos. Filiação: Fausto Blanc e Sebastiana Blanc. Sepultamento ontem.

Edílson Rocha de Oliveira, 79 anos. Filiação: Clemente José de Oliveira e Clemencia Rocha de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Bosque Nova Esperança, saindo da Capela Igreja Sitio Cercado.

Edite do Pilar Quadros Guimarães, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Trajano de Quadros e Nahir Portela de Quadros. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Eliane Guedes de Souza, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Placidio Guedes de Souza e Alcidalia Guedes de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Elvira Dias da Cruz, 74 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Augusto de Carvalho e Enriqueta Dias de Carvalho. Sepultamento ontem.

Elvira Domingues Sopper, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Domingues Ortega e Maria da Purificação Camacho. Sepultamento ontem.

Emerson Ortiz do Nascimento, 53 anos. Profissão: assistente comercial. Filiação: Sylvio Ortiz do Nascimento e Madalena Ortiz do Nascimento. Sepultamento ontem.

Erni Reckziegel, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Albino Reckziegel e Hilda Reckiegel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Francisco Renan Vieira, 29 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jovenir Abrantes Vieira. Sepultamento ontem.

Gabriel de Oliveira Ferreira, 21 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Reginaldo dos Santos Ferreira e Crislaine Prussak de Oliveira. Sepultamento ontem.

Gilso Rodege, 73 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Raphael Rodege e Iracede Ângela Bozza Rodege. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Hélio Bispo de Souza, 57 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Hermes Soares de Souza e Maria de Lourdes Bispo de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Ironi Vivi Rutecki, 82 anos. Filiação: Álvaro Vivi e Laudemira do Nascimento. Sepultamento hoje, Vila São João, saindo da Capela V São João.

Ivone Aparecida Patricio, 56 anos. Filiação: Valdemar Gomes Patricio e Maria Magdalena Patricio. Sepultamento ontem.

Jandyr Simão Finger Júnior, 77 anos. Filiação: Jandyr Simão Finger e Julieta Pereira Finger. Sepultamento ontem.

Jhonatan Goinski, 5 anos. Filiação: Jhonny Goinski e Miriam Cristina Bueno Goinski. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Lamenha Almirante Tamandaré.

João Francisco Cordeiro, 77 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Waldemar Cordeiro e Paulina Correa. Sepultamento ontem.

Jonas Francisco Chagas, 64 anos. Filiação: Lauzino Francisco Chagas e Elvira Francisca Chagas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Joselito Leopoldo Costa, 83 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Leopoldo Costa e Carmozina Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Keni Paulo Siqueiras Montilha, 36 anos. Profissão: soldador. Filiação: Antônio Montilha e Isabel Siqueiras Montilha. Sepultamento ontem.

Luiz Castro Stresser, 49 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Serzedelo Bueno Stresser e Joana Castro da Silva Stresser. Sepultamento ontem.

Luiz Penteado de Carvalho, 94 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: José Penteado de Carvalho e America Gaspar de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luzinete de Fátima Fagundes, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Fagundes e Jaci Fagundes. Sepultamento ontem.

Marco Aurélio Massolin, 60 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Lori Massolin e Marlene Franco Massolin. Sepultamento terça-feira, 28 de março de 2023, Prever Maringá, saindo de Igreja Abba Curitba.

Maria Conceição Simas Klein, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evilasio da Silva Simas e Maria Martins Simas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Maria Eloa Ribeiro dos Santos, 1 anos. Filiação: Wallamy Silva dos Santos e Leticia Ribeiro Santos. Sepultamento ontem.

Matheus Henrique Pereira de Lima, 24 anos. Profissão: linux – especialista em. Filiação: Marcos de Lima e Silvana Messias Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária Campo do Santana.

Neuza Pereira do Carmo Baschakar, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benjamin Pereira do Carmo e Maria Barbosa do Reis. Sepultamento ontem.

Nivaldo Pazinatto Manemann, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Nanemann e Jacomina Pazinatto Nanemann. Sepultamento ontem.

Paulo Henrique Lima de Sousa, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Roberto Santiago de Souza e Antônia Pereira Lima. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Pedro Cirilo da Silva, 95 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Cirilo dos Santos e Antônia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Sebastiana da Silva Felipe, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Athaide Valeriano da Silva e Maria Toledo da Costa. Sepultamento ontem.

Sílvia Helena Cavalcante de Oliveira, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ary Cavalcante e Maria Neuza Cardoso Cavalcante. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tiberio Lima de Oliveira, 67 anos. Profissão: conferente. Filiação: Otacílio Lima de Oliveira e Benedita Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Parolin Curitiba.

Udo Alfredo Paulo Koch, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Henrique Koch e Marta Koch. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Valdir Francisco Antônio, 71 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Pedro Francisco Antônio e Tereza Pedroso Antônio. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia de Souza Valério, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernandes de Souza e Juraci Inojosa de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Vinícius Manoel Oliveira de Jesus, 14 anos. Filiação: André Luís de Jesus e Cristiana Manuela de Oliveira. Sepultamento ontem.

Wilson Karao Ribeiro Filho, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Wilson Karao Ribeiro e Marly dos Santos Karao Ribeiro. Sepultamento terça-feira, 28 de março de 2023, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Ajno da Guarda (Almirante Tamandaré).

Zélia Piva Basso, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Piva e Natalina Bidoia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.