Alexandre Pereira Galvão, 33 anos. Sepultamento hoje.

Aneri de Lourdes Leal Silva, 66 anos. Sepultamento hoje.

Aroldo Ferreira Bezerra, 40 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

Edson Calhares, 62 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda (S. J. dos Pinhais).

Elimar Jeferson de Oliveira, 47 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Eloi Ferreira Ramos, 67 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Elzuir Liss, 70 anos. Sepultamento hoje.

José Airton dos Santos, 66 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Laudemiro Alves dos Santos, 77 anos. Sepultamento ontem.

Libne Oliveira Dias, 25 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Maria Garcia, 63 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Maria Pereira da Silva, 64 anos. Sepultamento hoje.

Moacir do Rocio Cordeiro, 75 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Nádia Maria do Nascimento, 58 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Nelson Antônio Nunes, 79 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Palmira Rodrigues Martins, 76 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Reinaldo Cezar Santa Ana dos Santos, 62 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Tsutomu Ogasawara, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Amarildo Soares de Lima, 57 anos. Sepultamento ontem.

Amir Paes de Andrade, 63 anos. Sepultamento ontem.

Atilio Ferreira de Franca, 71 anos. Sepultamento ontem.

Benito Italo Pierri, 84 anos. Sepultamento ontem.

César Augusto Mocelin de Souza, 25 anos. Sepultamento ontem.

Henrique Hartur de Paula Oliveira, 17 anos. Sepultamento ontem.

Izabela Vianna Maida, 62 anos. Sepultamento ontem.

Jair Correa, 55 anos. Sepultamento ontem.

Jandir Chiesa, 82 anos. Sepultamento ontem.

João Lima de Oliveira, 87 anos. Sepultamento ontem.

José Afonso de Souza, 73 anos. Sepultamento ontem.

Maria Delurdes Gasparim de Moraes, 84 anos. Sepultamento ontem.

Maria Deolinda Salles, 61 anos. Sepultamento ontem.

Maurício José Cabral Cordeiro, 43 anos. Sepultamento ontem.

Miguel da Silva, 68 anos. Sepultamento ontem.

Paulo Jorge do Amaral, 57 anos. Sepultamento ontem.

Petryck Eduardo Oliveira Bueno, 8 anos. Sepultamento ontem.

Tadeu Rogério de Andrade, 73 anos. Sepultamento ontem.

Valmir do Amaral, 61 anos. Sepultamento ontem.