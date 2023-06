Ailton Capelli, 71 anos. Filiação: Aristides Capelli e Albertina Martins Capelli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Alceu Steff, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jorge Steff e Cecília da Rocha Steff. Sepultamento ontem.

Alcione Hilgenberg, 49 anos. Profissão: supervisor(a) obras. Filiação: Alci Hilgenberg e Ivone Maria Hilgenberg. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alessandro Marcos da Costa, 29 anos. Filiação: Sandro Marcos da Costa e Dinalva Andrade Kutiski da Costa. Sepultamento sexta-feira, 16 de junho de 2023 às 17hh, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Alvory Iwersen, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Raul Rauen e Frida Metzger Rauen. Sepultamento ontem.

Araldo Abreu Tibes, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Emiliano Tibes de Souza e Nair de Abreu Tibes. Sepultamento ontem.

Barbara Detzel Sckoteski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Detzel e Barbosa Detzel. Sepultamento ontem.

Breno Osvaldo Kayser, 74 anos. Filiação: Walter Frederico Kayser e Wilicia Kayser. Sepultamento ontem.

Caetano Xavier Bolsonello, 86 anos. Filiação: Benjamin Bolsonello e Elsabetta Bertuel Bolsonello. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Registro, saindo da Capela Municipal de Registro / São Paulo.

Carlos Roberto Gregório da Silva, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Gregório da Silva e Ana Pedroso da Silva. Sepultamento ontem.

Cláudio Barvik, 85 anos. Filiação: Antônio Barvik e Luzia Barvik. Sepultamento ontem.

Diego Mário da Rosa, 37 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Mário da Roza e Odete de Fátima Saruva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela da Lamenha em Almirante Tamandaré -PR.

Dirce Neide Polacchini, 79 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Clelio Dirceu Polacchini e Umbelina Polacchini. Sepultamento ontem.

Ezilda do Guadalupe Vaz Ferreira, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Vaz Ferreira e Alzira Santos Ferreira. Sepultamento ontem.

Gilbrair Antônio Rodrigues, 62 anos. Filiação: Serbastiao Rodrigues e Cantalicia Ferreira. Sepultamento ontem.

Gracil Eleutério de Souza, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Eleutério de Souza e Amélia Joana de Souza. Sepultamento ontem.

Helen Goelzer Reikdal, 36 anos. Profissão: monitor(a). Filiação: Haroldo Reikdal e Ilza Goelzer. Sepultamento ontem.

Helena Kuzmann Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bazilio Kuzmann e Ana Petrytski Kuzmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Henrique José de Azevedo Alves, 39 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Ademir Alves e Marli Aparecida de Azevedo Alves. Sepultamento ontem.

Hermes Recalcati, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ângelo Recalcati e Virgínia Recalcati. Sepultamento ontem.

Jaime Constante Jardim, 65 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Jaime Jardim e Olinda Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Igreja São Francisco / Colombo.

José Edgar Peicho, 72 anos. Profissão: laminador. Filiação: Antônio Peicho e Maria Rita Peicho. Sepultamento ontem.

Jovino Putrique, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Luiz Putrique e Palmira Zumbini Putrique. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Eterno em Paranaguá -PR, saindo da Capela Jardim Eterno em Paranaguá -PR.

Laurinda de Aguiar Ferrari, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amantino Pedro de Aguiar e Thereza Gonsalve Ferreira. Sepultamento ontem.

Lydia Pinheiro de Campos, 96 anos. Filiação: Domingos Gusso e Helena Gusso. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Maria Ângela Tonon Sosnowski, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Tonon e Valentina Tonon. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Sousa da Silva, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antônio de Sousa e Minervina Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do CemitérioMunicipal do São Francisco de Paula.

Maria Choinski dos Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Choinski e Estanislava Piasecki Choinski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Maria José Dutra, 89 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: José Antônio Dutra e Prosolina de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Lourenço Mendes, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Lourenço Alves e Luíza Júlia de Gouvea. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria Lúcia Cândida Vilas Boas Ribeiro, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Olímpio Cândido Villas Boas e Marina Peres Villas Boas. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Maria Luíza Silva Barbosa, 65 anos. Filiação: Sebastião Filipe Barbosa e Gervina Silva Santos Barbosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Madalena Lopes, 76 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Clemente José de Lima e Benedita Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria da Luz Ivanski, 86 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Campos e Idilia Fernandes da Rocha. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Miranda Rocha, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Miranda e Nair Miranda. Sepultamento ontem.

Miguel Bodnar, 72 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Pedro Bodnar e Magdalena Bodnar. Sepultamento ontem.

Miguel Paulo Zanconato, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Zanconato e Virgínia Pandelo Zanconato. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Moacir do Nascimento, 69 anos. Profissão: taxista. Filiação: José do Nascimento e Olga do Nascimento. Sepultamento ontem.

Osana dos Santos Souza, 49 anos. Profissão: servente. Filiação: Olívio Vieira de Souza e Argemira Maria de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rebolças, saindo da Capela Municipal de Rebouças.

Rafael da Silva Pires, 33 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Gilberto Costa Pires e Roseli da Silva Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Roosevelt da Silva Tavares, 75 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Hélio Souza Tavares e Maria José da Silva Tavares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Rosa Damas Blonkowski, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Damas e Sebastiana Fernandes Damas. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pato Branco, saindo da Capela Municipal de Pato Branco.

Rosa da Cruz de Souza, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João da Cruz e Benedita dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Rosani Aparecida Sampaio Jankovski, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Batista Prestes Sampaio e Iolanda Sampaio. Sepultamento hoje, Capela Municipal de Lapa.

Sandra Carraro, 46 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Pedro Valentin Carraro e Maria José de Assis Carraro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Batista Bacacheri.

Sebastião Cardozo da Luz, 96 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Cardoso da Luz e Maria Francisca da Rosa Luz. Sepultamento ontem.

Valdir Aparecido Braga, 52 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Isael Malaquias Braga e Maria Francisca de Oliveira Braga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de Paroquial Anjo da Guarda.