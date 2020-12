Adão Izaias Carmazem, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Carmazem e Maria Rosa Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Ademir Freschi, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ivo Freschi e Nathalina Fabris Freschi. Sepultamento ontem.

Ademir Gonçalves Trindade, 71 anos. Profissão: encarregado(a) pessoal. Filiação: Adão Gonçalves Trindade e Maria Barros Trindade. Sepultamento ontem.

Ademir de Jesus Pietroski, 45 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Miguel Pietroski e Maria de Lourdes dos Santos. Sepultamento ontem.

Ana Carolina Marques de Almeida, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ruy Virmond Marques e Narciza Marcondes Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Anasir Giliet da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Giliet e Maria Otília Sais Giliet. Sepultamento ontem.

Aparecida Rosa, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Rosa e Santa Oracio. Sepultamento ontem.

Aparecido Barbosa, 60 anos. Profissão: militar. Filiação: Gregório Barbosa e Antônia Bonadio Barbosa. Sepultamento ontem.

Aparecido Leonel Martins Júnior, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aparecido Leonel Martins e Rosa de Proenca Martins. Sepultamento ontem.

Cacilda Andrade, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Félix Hoinacki e Madalena Hoinacki. Sepultamento ontem.

Caetano Polli, 94 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Polli e Genoveva Pontal Polli. Sepultamento ontem.

Celso Batista dos Santos, 67 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Arlindo Batista dos Santos e Dionila Lima dos Santos. Sepultamento ontem.

Claudiomiro Muzezarski, 43 anos. Filiação: João Muzezarski e Estelina Moreira. Sepultamento ontem.

Cleusa Pires de Almeida, 58 anos. Profissão: diarista. Filiação: Joaquim Pires de Almeida e Rosalina de Sousa Almeida. Sepultamento ontem.

Darci Barral Natividade, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Derossy de Castro Barral e Dulcineia da Cunha Barral. Sepultamento ontem.

Delfino Vaz, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Norinda Vaz. Sepultamento ontem.

Dilunir de Fátima Oliveira, 66 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Bernardo Xavier de Assis e Maria de Assis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Edelzora Pires Cardoso, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Magdalena Pires. Sepultamento ontem.

Elvis Roberto Gasparetto, 59 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Oscar Lerdinante Gasparetto e Edil Freitas. Sepultamento ontem.

Ema da Silva Cortiano, 84 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Amantino Santana da Silva e Olímpia Ferreira Santana. Sepultamento ontem.

Gastão Luiz Soares Chagas, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jofre Amaral Chagas e Marilsa Soares Chagas. Sepultamento ontem.

Geni Maria Vicente, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Vieira de Carvalho e Maria Joaquina da Silva. Sepultamento ontem.

Gisele Mendes de Oliveira, 35 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nelson Ferreira de Oliveira e Arialba de Oliveira Mendes Ferreira. Sepultamento ontem.

Guilherme Kolz, 90 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Francisco Kolz e Verônica Kolz. Sepultamento ontem.

Gustavo Vinicio Viturino, 20 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Márcio Vinicio Viturino e Luciana Paula Kovalski. Sepultamento ontem.

Hulda Meirim Ugolini, 93 anos. Filiação: Manoel Alves Meirim e Djanira Menegalli Meirim. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Ilais Rosa Liberato, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Coraiola e Josefa Coraiola. Sepultamento ontem.

Ivan Expedito Rosa da Silva, 56 anos. Profissão: taxista. Filiação: Expedito Rosa da Silva e Valdenoura Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Jaci Chiesa, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Maximiliano Henrique Chiesa e Theresinha Rech. Sepultamento ontem.

João Agostinho da Costa, 66 anos. Profissão: militar. Filiação: Juvenal da Costa e Campolina da Silva Costa. Sepultamento ontem.

João Maria Berlintes de Macedo Ribas, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ivan Berlintes de Macedo Ribas e Maria Luíza Gomes Berlintes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

José Luiz da Silva, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lauro Fernandes da Silva e Mafalda Cardoso da Silva. Sepultamento ontem.

José Tavares de Freitas, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Maria Antônia de Jesus. Sepultamento ontem.

Júlia dos Santos Siqueira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves dos Santos e Maria da Conceição Medeiros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 3 do Municipal do Água Verde.

Jurema Neves Martins, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alvino Martins e Santina das Neves Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Lauro Ferreira, 83 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Salvador Ferreira e Jovelina de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Lea Custodio Calixto, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Geraldo Custodio Calixto e Maria de Lourdes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lea Silva, 79 anos. Filiação: Celina Vieira. Sepultamento ontem.

Lea Tereza Dotti, 77 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Gonçalves Duarte e Maria de Lourdes Pereira Duarte. Sepultamento ontem.

Lindamir Schimerski, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Diamiro Eduardo Schimerski e Ernestina Bernardo dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Loiva Maria Deon Marafigo, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guerino Deon e Silma Secco Deon. Sepultamento ontem.

Luiz Edgard Batista Isaguirre, 74 anos. Profissão: economista. Filiação: Hermínio Isaguirre e Noêmia Batista Isaguirre. Sepultamento ontem.

Madalena Partica Orives, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Partica e Rosaria Kruk. Sepultamento ontem.

Magda Bressan, 64 anos. Profissão: economista. Filiação: Afonso Bressan e Olga Ribeiral Bressan. Sepultamento ontem.

Manoel Cristo da Costa, 59 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Lino Vicente da Costa e Orides Antônia da Costa. Sepultamento ontem.

Mara Godoy dos Santos, 65 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Godoy e Zulmira Pereira Godoy. Sepultamento ontem.

Maria Antônia Aparecida Azevedo Camargo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oliveira de Azevedo e Conceição de Oliveira Azevedo. Sepultamento ontem.

Maria Augusta Rodrigues Ferreira, 96 anos. Filiação: Pedro Rodrigues Ferreira e Maria Justilina da Cruz. Sepultamento ontem.

Maria Caprini de Souza, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Caprini e Antônia Nascimento Tavares. Sepultamento ontem.

Maria Cicera da Conceição, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Francisco da Silva e Joana Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Júlia Amâncio, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Amâncio. Sepultamento ontem.

Marilene Pinheiro Lopes, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Olímpio Pereira e Maria Pinheiro de Lima. Sepultamento ontem.

Mário de Oliveira, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Agostinho F de Oliveira e Jocelina Teixeira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Miller Euzebio Rocha, 42 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim Euzebio Ferreira e Maria Euzebio de Araújo. Sepultamento ontem.

Milton Antônio Parolin, 95 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Antônio Parolin Júnior e Luíza Parolin. Sepultamento ontem.

Moacir de Souza, 62 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Emidio de Souza e Cândida Franco de Souza. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Pedro Ivo Schwanka, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Schwanka e Hilda Marques Schwanka. Sepultamento ontem.

Rogério Maldonado Baticioto, 32 anos. Filiação: Oscar Augusto Baticioto e Edina Maria Maldonado. Sepultamento ontem.

Rosa dos Santos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sandy dos Santos e Maria da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Salomão Woller, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jacob Woller e Sabina Woller. Sepultamento ontem.

Sebastião Geraldo dos Santos, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Carlos Geraldo dos Santos e Itelvina Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Sebastião Melo de Lima, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Ana Melo de Lima. Sepultamento ontem.

Sérgio Eloi Hain, 65 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Octávio Hain e Bernardina Polar Hain. Sepultamento ontem.

Sérgio Francisco da Costa Jacowski, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco da Costa Jacowski e Circe da Costa Jacowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Sílvia Lopes Fernandes de Barros, 68 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Abílio Lopes e Maria Rosa Lopes. Sepultamento ontem.

Teresinha de Lourdes Rodrigues, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Rodrigues Alves e Júlia Rodrigues Alves. Sepultamento ontem.

Tereza Oliveira Lastuche, 73 anos. Profissão: manicure. Filiação: Fermino Oliveira e Emília Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Terezinha Osatchuk Kureke, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Osatchuk e Maria Bereza Osatchuk. Sepultamento ontem.

Valdecir Silvério das Neves, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Raul Silvério das Neves e Benedita Cheli das Neves. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Associação do Binga , em Pinhais.

Vera Lúcia da Maia, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José da Maia e Maria Creusa da Maia. Sepultamento ontem.

Waldemar Schellin Júnior, 73 anos. Profissão: técnico. Filiação: Waldemar Schellin e Aracy Edith Schellin. Sepultamento ontem.

Waldir Martinhaki, 51 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Waldemiro Martinhaki e Verena Dedeski Martinhaki. Sepultamento ontem.

Zeni Batista dos Santos, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Taborda dos Santos e Daliria Casturina dos Santos. Sepultamento ontem.