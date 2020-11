Albano Luiz Fernandes Favarao, 46 anos. Profissão: caixa. Filiação: Luiz Favarao e Maria Aguilera Fernandes Favarao. Sepultamento ontem.

Anesia Rodrigues Schult, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Misael Rodrigues e Isaura Bruzamolin Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio Dionísio Bosa, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dionísio Bosa e Maria Helena Negosek Bosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Berti São José dos Pinhais PR.

Aparecido Amantino Alves, 67 anos. Profissão: segurança. Filiação: José Amantino Alves e Helena Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Aurora Silvestre dos Santos, 66 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Izaltino Silvestre e Anastácia Partika. Sepultamento ontem.

Carlos Alexandre dos Santos, 40 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Osvaldo dos Santos e Sueli Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Cecília Fruhwirth, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Lesnioski e Valéria Lesnioski. Sepultamento ontem.

Cildo Amâncio Machado, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Arlindo Amâncio Machado e Terezinha de Jesus Machado. Sepultamento ontem.

Dalva de Fátima Castro Frazon, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaltino de Castro e Maria Costa. Sepultamento ontem.

Divanete da Silva Araújo, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Farias da Silva e Nazaré Silveira da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Quatipuru – Pa.

Edith dos Anjos Gonçalves, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agustinho Ferreira dos Anjos e Cecília Ferreira dos Anjos. Sepultamento ontem.

Elcidio José Caponi, 82 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Caponi e Josefa Fernandes. Sepultamento ontem.

Erondir dos Santos, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ogeni José dos Santos e Maria Natália Ferraz dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Feliciano Vicente Macan, 44 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: César Vicente Macan e Beloni Schineider Macan. Sepultamento ontem.

Gina Cláudia Matos, 45 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Afonso Matos e Geraldina de Oliveira Matos. Sepultamento ontem.

Hiroko Yamaji Tanaka, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Akiji Yamaji e Kosuji Yamaji. Sepultamento ontem.

Ineide Cordeiro dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Secundino Cordeiro e Angelina Ribeiro Cordeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Isaque Cavalhieri, 6 mes(es). Filiação: Hélio Cavalieiri e Danieli D Arc de Carvalho Balduino Cavalhieri. Sepultamento ontem.

Itália Teixeira Baido, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Silva Teixeira e Angelina Festa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Rio Branco do Sul.

Izonete Borges de Almeida Bonfim, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Borges de Almeida e Alcina Borges de Almeida. Sepultamento ontem.

João Maria Barbosa, 97 anos. Filiação: Agenor Barbosa e Agostinha da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 2 do Cemitério Municipal do Água Verde.

José Mário Chruscielski, 72 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Matheus Chruscielski e Anastácia Chruscielski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Silvestre Falkowski, 66 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Silvestre Falkowski e Eugenia Falkowski. Sepultamento hoje, Outros.

José Soek, 55 anos. Profissão: militar. Filiação: Francisco Soek e Rosa Soek. Sepultamento ontem.

Lourdes Carvalho Vieira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luciano da Costa Carvalho e Rosalina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti – São José dos Pinhais.

Luiz Carlos Pete dos Santos, 70 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio dos Santos e Terezinha Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Ibaiti PR.

Maicon Rigerio de Souza Pereira, 23 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Vitório da Silva Pereira e Reni Aparecida de Souza. Sepultamento ontem.

Marco Antônio Guttoski, 64 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Anacleto Guttoski e Olinda Guimarães Cordeiro Guttoski. Sepultamento ontem.

Maria Francisca de Almeida, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Francisco dos Santos e Liberata Maria de Melo. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Vertical Curitiba.

Maria Rosa de Barros, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Caetano de Oliveira e Rosa Ramos da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss.

Maria da Conceição Miranda Zaremba, 84 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João de Deus Miranda e Joana Mudri Miranda. Sepultamento ontem.

Mário dos Santos Soares, 58 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Stanislau Chioscki Soares e Eva dos Santos Soares. Sepultamento ontem.

Miralda Oldakoski, 88 anos. Profissão: tradutor(a). Filiação: Ladislau Longuinos Oldakoski e Hermínia Bordignon Oldakoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Mohamad Hosni Hamdar, 59 anos. Filiação: Souraya Hamdar e Hosni Hamdar. Sepultamento ontem.

Natalino Góes, 82 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Góes e Brandina Furquim. Sepultamento ontem.

Nelso Brancalhao, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Severino Brancalhao e Gema Paludo. Sepultamento ontem.

Nelson Donadeli, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osvaldo Donadelli e Adélia Rabelo Donadelli. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Neusa de Paula Almeida, 74 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Feliciano Firmino de Paula e Gracolina Ferreira de Paula. Sepultamento ontem.

Odete Torquato Padilha, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Torquato e Maria Torquato. Sepultamento ontem.

Oslei Lopes Barzebon, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Oripe Barzebon e Venina Lopes Barzebon. Sepultamento ontem.

Paulo Henrique Primo Garcia, 33 anos. Profissão: atendente. Filiação: Paulo de Tarso Melo Garcia e Tânia Mara Primo Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Kamarowski, 88 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Wadislau Kamarowski e Adelayde Resner Kamarowski. Sepultamento ontem.

Ramoaldo Nunes Caldeira, 66 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Joana Nunes Caldeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Mortuária Jardim Graziele Alm. Tamandaré (PR).

Roberto Schnekenberg, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Rodolpho Schneknberg e Nimpha Correa Scheknberg. Sepultamento ontem.

Sueli de Brito, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Deus Brito e Deolinda Ribeiro de Matos Brito. Sepultamento ontem.

Valdeci Pereira de Oliveira, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Geraldo Pereira de Oliveira e Ana Lima de Almeida. Sepultamento ontem.

Valdevino Pinto de Azevedo, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Geraldo Pinto de Azevedo e Vergília Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Victor Maltese Stoco, 22 anos. Profissão: biomédico(a). Filiação: Fabiano Giuliano Stoco e Aida Teresa Batista Maltese. Sepultamento ontem.

Waldomiro Defendi, 77 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Defendi e Matilde Belizari. Sepultamento ontem.

Zulmira Cândida Trizotti de Franca, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Augusto Trizotti e Maria Otília Gelier Trizotti. Sepultamento ontem.