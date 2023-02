Agar Pinto Portugal, 94 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Anette Portugal e Benedita Guzzo Portugal. Sepultamento ontem.

Alaide Soares Pedroso Ferreira, 55 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Natal Soares Pedroso e Josefa da Silva Pedroso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anisio Nonato Amaral, 95 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Maximiano Nonato e Amália Amaral Nonato. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Manacá CuritibaPR.

Aparecida Regina Martins, 90 anos. Profissão: secretária. Filiação: Elias José Assis e Zilda Tomazini Assis. Sepultamento ontem.

Ariel Glade, 57 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Roberto Glade e Cinira de Lourdes Glade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Arildo Maciel, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Geroncio Maciel e Bernardina Padilha Maciel. Sepultamento ontem.

Avadir dos Santos Requena, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira dos Santos e Maria Cândida dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Celso Luís Xavier Ferreira, 38 anos. Filiação: Francisco Xavier Ferreira e Tereza Ionk. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo.

Cinira Brizola de Proenca Costa, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gomes de Proenca e Aurora Brizola de Proenca. Sepultamento ontem.

Cláudio Antônio de Lima, 65 anos. Filiação: José Ferreira de Lima e Maria Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Clementina Petrach, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Petrach e Balbina Quiza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela em Rio do Salto.

Edison Luiz Cordeiro Rayzel, 66 anos. Filiação: Epaminondas Cordeiro Rayzel e Marly Cordeiro Rayzel. Sepultamento ontem.

Faustina Mika, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Mottin e Donatila de Lima Mottin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 02 São Francisco de Paula.

Félix Subkowiaki, 83 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Subkowiaki e Eduwirges Subkowiaki. Sepultamento ontem.

Fulton Lee Swain Neto, 97 anos. Filiação: Fulton Swain Júnior e Irene Teixeira Swain. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Gilberto da Rosa, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Luiz da Rosa e Neusa da Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 01 Capela São Francisco de Paula.

Jandira Angele de Freitas, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luz Angele e Maria Zothole. Sepultamento ontem.

João José Ferreira, 79 anos. Filiação: José Ferreira Júnior e Maria Matilde Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Jorge Alberto Villas Boas, 71 anos. Filiação: João Batista Villas Boas e Maria Luíza Pereira Villas Boas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Paulo de Oliveira, 59 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Manoel de Oliveira Primo e Eudesia Silveira Primo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Ledi Bender Scholz, 76 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Frederico Bender e Alvina Arndt Bender. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja São Lucas em Horizontina, Rs.

Leide Maria Cadena dos Santos, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Janissetti e Alcidia Prestes Janissetti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Curitiba -PR.

Lúcia Márcia Marin Ribeiro, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Plácido Marin e Izabel Martins Marin. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Luiz Teixeira da Silva, 91 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Benvindo Teixeira da Silva e Generosa Cacula da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Francisca de Oliveira Silva, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisca Clara de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Inêz Nunes, 75 anos. Filiação: Sebastião da Silva Neto e Conceição da Silva Neto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Frei Miguel.

Maria Philomena Cardoso, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Siedeliska e Maria Siedeliska. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Ferreira, 61 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: José Ferreira Filho e Maria do Carmo Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Lourdes Grebogy, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Trindade e Anna Albano da Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Maria de Souza Leite, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Leite e Honorina de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marilene Aparecida Alves, 59 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: João Silvestre Alves e Ilda de Souza Alves. Sepultamento ontem.

Meiry Aparecida Meirelles Misael, 57 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Sebastião dos Santos Misael e Josefina Meirelles da Costa. Sepultamento ontem.

Nair de Souza Boddy, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Baoptista de Souza e Rosa Ferreira de Souza. Sepultamento ontem.

Reinaldo Aragao de Lima, 36 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Mauro Cezar Vasconcelos de Lima e Edinora Aragao Madeira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Tangua de Almirante Tamandaré PR.

Rosângela Brockweld Rodrigues dos Santos, 49 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Bento José Brockweld e Ivanir da Silva Brockweld. Sepultamento ontem.

Rosângela Terencio de Lara, 58 anos. Profissão: assistente social. Filiação: José Terencio de Lara e Paulina de Lara. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano Onix em Curitiba,PR.

Rosemary Cordeiro do Carmo, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Christiano Nunes Cordeiro e Beatriz dos Anjos. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Sebastião Guedes da Silva, 78 anos. Filiação: Leandro Guedes da Silva e Amélia Angelica de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Sebastião Herculano da Silva, 64 anos. Filiação: Augusto Herculano da Silva e Aparecida de Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Igreja Colombo – Colombo -PR.

Sebastião de Franca Ribas, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Silvério de Franca Ribas e Florisa Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Segismundo Przibila, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Conrado Przibila e Verônica Przibila. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo de Cemitério Santo Expedito.

Vanessa Caneti, 33 anos. Filiação: Antônio Sidnei Caneti e Maria Margarida Caneti. Sepultamento ontem.

Vera dos Santos Souza, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro Franco dos Santos e Elvira Borges dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São Rafael Cic CurtibaPR.

Willian Penn Rodbard Zimmer Costa, 29 anos. Filiação: Alfredo Gonevino Costa Filho e Glaci Eliane Zimmer. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.