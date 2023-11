Lista de falecimentos e sepultamentos das últimas horas em Curitiba e região

Airton Amaral Tomasi, 68 anos. Filiação: Otaviano Tomasi e Maria Amaral Tomasi. Sepultamento ontem.

Antônio César Lemes de Oliveira, 63 anos. Filiação: Domingos Felícia de Oliveira e Carolina Felícia de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Antônio Pereira da Silva, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Pereira da Silva e Ana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Antônio Rodrigues dos Santos, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Rodrigues dos Santos e Soledade Geronimo da Conceição. Sepultamento ontem.

Aparecido Machado de Oliveira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Machado de Oliveira e Matildes Fogaça de Oliveira. Sepultamento ontem.

Arlete Terezinha da Silva Madruda, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Rodrigues da Silva e Maria Copes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ataide dos Santos, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Marcelino dos Santos e Adelina dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Carlos Alexandre da Cunha, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria da Cunha. Sepultamento ontem.

Celso Odpes, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Odpes e Anilka Odpes. Sepultamento ontem.

Cicera Maria da Conceição, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Paulino da Cruz e Cândida Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Claudette Rodrigues Gomes, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedicto Rodrigues do Prado e Maria Ramirez do Prado. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Colina – São Bernardo do Campo/sp, saindo da Capela Mortuario do Cemitério São Bernardo do Campo/sp.

Daniel Alexandre Alves, 33 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Zoildo de Jesus Alves e Fátima Aparecida Silveira Alves. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitério Municipal Campo do Tenente, saindo da Capela Luto Curitiba.

Edson Adriano de Oliveira, 45 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Joaquim Gregório de Oliveira e Irene Souza de Oliveira. Sepultamento ontem.

Elson Valmir Kunze, 51 anos. Profissão: supervisor(a) administrativo. Filiação: Frederico Henrique Kunze e Menaidi Kunze. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Campo Largo.

Emy Maria da Silva, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Godofredo José da Silva e Ana Maria da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal Boqueirão.

Eni Ribas Nicodemus, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amantino Ferreira Ribas e Matilde Martins de Mello Ribas. Sepultamento ontem.

Erondina de Jesus Lourenço da Fonseca, 79 anos. Filiação: Sebastião Sampaio da Fonseca e Etelvina Lourenço da Fonseca. Sepultamento ontem.

Florêncio Jachtchechen, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Estevan Jachtchechen e Anna Jachtchechen. Sepultamento ontem.

Gerson Teixeira dos Santos Filho, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gerson Teixeira dos Santos e Jussara Maria Tripodi Teixeira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Gilmar Mariano de Campos, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Claro Mariano de Campos e Generosa Bezerra. Sepultamento ontem.

Gitla Ajzenberg, 99 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Szymon Ajzenberg e Chaja Ajzenberg. Sepultamento ontem.

Ireni Hudyma, 79 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Segismundo Vrocsynski e Romualda Vrocsynski. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Cemitério Municipal Santa Cândida.

João Manarim, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Manarim e Rosaria Manarim. Sepultamento ontem.

Joice Maria Vaz Disarz, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lindolfo Bittencourt Vaz e Joana de Faria Vaz. Sepultamento ontem.

José Prange, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Leopoldo Prangemann Prange e Maria Abelino Prange. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Júlio Pereira dos Santos, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Alves dos Santos e Aparecida Querino Pereira. Sepultamento ontem.

Jusy Vianna Ciruelos, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Emiliano Ciruelos e Esther Vianna Ciruelos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Karen Cecília Pereira, 30 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Osmair Pereira e Vera Lúcia Pereira. Sepultamento ontem.

Lori dal Negro, 73 anos. Filiação: Holando del Negro e Geneopha da Cruz dal Negro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Luimar Amantino Motta, 74 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Lindolfo Motta e Lúcia Motta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Luiz Antônio Gulin, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Gulin e Dejanira Falavinha Gulin. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique Tandler, 21 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Sandro Luiz Tandler e Rosane Cruz da Silva. Sepultamento ontem.

Márcia Regina Senegaglia, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aldir Senegaglia e Leonidia Teresinha Senegaglia. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Marcos Paulo da Silva Gonçalves, 45 anos. Filiação: Clovis Gonçalves e Leonice da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Ferreira Marquevicz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Nepomoceno Vieira e Tereza Afonso Vieira. Sepultamento ontem.

Maria Harue Sato, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nobumassa Ogassawara e Chiyoe Ogassawara. Sepultamento ontem.

Maria José Desplanches Schanan, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Henrique Desplanches e Catarina Fitz Desplanches. Sepultamento hoje, Cemitério Barreiro do Turvo – Cerro Azul (PR), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Ritt Paz Back, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constantino Antônio Paz e Elidia Padilha. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Scalco da Silva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Américo Scalco e Sebastiana Merces Scalco. Sepultamento ontem.

Marlene Cunha Gomes, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Osmar Cunha e Ivette Puglielli da Cunha. Sepultamento ontem.

Maurílio Alves, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juvenal Alves e Luzia Alves de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Neusa Espurio, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Espurio e Ana Ivaniu Fabre. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Jardim Paranaense.

Nilton Braz da Silva, 81 anos. Filiação: Francisco Braz da Silva e Maria Marces da Silva. Sepultamento ontem.

Noeli Gonçalves Encinas, 62 anos. Filiação: José Encinas e Florencia Gonçalves Encinas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Noêmia Scheuer de Souza, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Scheuer e Gertrudes Scheuer. Sepultamento ontem.

Ozeias José Alves, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valdeci Ferreira Alves e Normelia Aparecida Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Toledo, saindo da Capela Municipal de Porto Amazonas.

Patricia Canepa da Cruz, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Carlos Carbonal da Cruz e Fernanda Barreto Canepa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Juarez Cunha de Godoy, 70 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Arlindo Godoy e Jordina Cunha Godoy. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Monalisa.

Rafael Martins de Paula, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Martins de Paula e Francisca da Conceição. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Passos – Mg, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raul Ramires Albuquerque, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Raul Albuquerque e Reny Lopez Albuquerque. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Rosemari do Rocio Pereira, 72 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Joaquim Pereira e Dinorah Silvério Pereira. Sepultamento ontem.

Sérgio Luís de Lima, 45 anos. Profissão: soldador. Filiação: João Batista de Lima e Maria Alves Correa de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Tijucas do SulPR.

Sueli Terezinha Santana dos Santos, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hamilton Santana e Helena Santana. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Irati.

Sueli Terezinha Wosch, 55 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Augusto Vidal Wosch e Rosa Skora Wosch. Sepultamento ontem.

Sueli dos Santos Lima, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: João dos Santos Lima e Teresa Ribeiro. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Tarcisio Klettemberg Júnior, 40 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Tarsisio Klettemberg e Noêmia do Rocio Neves Klettemberg. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Barro Preto, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Valdir Ubiratan Berlintes, 80 anos. Filiação: José Berlintes de Macedo Ribas e Maria Eli Blanc. Sepultamento ontem.

Vilmar Bitencourt, 83 anos. Profissão: auxiliar contabilidade. Filiação: Guilherme Bitencourt e Geraldina Alexandrina Bitencourt. Sepultamento ontem.

Zoraide Zadurski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Oslicki e Eduwirgem Oslicki. Sepultamento ontem.