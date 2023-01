Alderica Bueno de Oliveira, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Aldrico Bueno de Oliveira e Leonor Rezende de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Alessandra Zacheski Dias, 36 anos. Filiação: Izidoro Dias e Idazilma Zacheski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Bairro Novo B.

Ana Alves Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Francisco Alves e Alzira Bueno. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Baggio, 87 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Marcos Baggio e Emília Gemin Baggio. Sepultamento ontem.

Antônio Machado, 79 anos. Filiação: João Machado e Rosa Bernardino dos Reis. Sepultamento ontem.

Arnaldo Zesiv, 89 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alexandre Zesiv e Anastácia Zesiv. Sepultamento ontem.

Áurea Maria Soares, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Maria de Oliveira e Laurentina Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Aviva Cardoso Cansian, 4 mes(es). Filiação: Vitor Cansian Sakai Pinheiro e Ludiana Cardoso da Silva Cansian. Sepultamento ontem.

Benedita dos Santos Garcia, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francelino José dos Santos e Benedita dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério das Lagrimas, saindo da Capela Velório São Caetano do Sul.

Carlos Aurélio Santos da Rosa, 68 anos. Filiação: Acyr Figueira da Rosa e Zilea Betty Santos da Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Carlos Biazzetto Neto, 69 anos. Profissão: supervisor(a) tráfego. Filiação: Alceu Júlio Biazzetto e Maria de Lourdes Biazzetto. Sepultamento ontem.

Caue da Luz Ortiz Siqueira, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Arlindo Ortiz Siqueira e Daniela Delfino da Luz. Sepultamento ontem.

Cleyder Dallalana, 91 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Leonildo Dallalana e Carmen Pazzini Dallalana. Sepultamento ontem.

Douglas Rangel, 68 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Benedito Rangel e Margarida Rangel. Sepultamento ontem.

Edevaldo do Nascimento, 39 anos. Filiação: Gilberto Crespim do Nascimento e Olivina Sapolski do Nascimento. Sepultamento ontem.

Elisa Teresa Godarth Nascimento, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dante do Nascimento e Ondina Diva Godarth. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Aguaverde.

Francisco Camargo, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Camargo e Antônia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Geferson Ferreira dos Santos, 52 anos. Filiação: Miguel Ferreira dos Santos e Leocadia Sari dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Hélio Trindade, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Aurélio Trindade e Geralda Maria da Conceição Trindade. Sepultamento ontem.

Isaac Braun, 89 anos. Filiação: Peter Braun e Helena Braun. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Menonitas.

Jacira Baptistone Santana, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Baptistone e Rosalina Baptistone. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jair Pereira de Souza Pinto, 83 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Joel Correia de Souza Pinto e Alice Pereira de Souza Pinto. Sepultamento ontem.

José Carlos Rosa Ribeior, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Rosa Ribeiro e Maria de Lourdes Ribeiro. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marcos Roberto Bandeira, 37 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Lauri Alegro Bandeira e Leila Aparecida Sgoda Bandeira. Sepultamento ontem.

Maria Felicita Moletta, 89 anos. Filiação: Francisco José Bonato e Inêz Maria Bonato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Meire Aparecida Oliveira de Freitas, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Rodrigues de Freitas e Natalina de Oliveira Freitas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Nelson Teodoro dos Santos, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Teodoro dos Santos e Maria Pereira da Penha dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Olibio Satiro dos Santos, 89 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Celso Satiro dos Santos e Francisca Eva dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Municipal Água Verde.

Osmar Antunes de Oliveira, 78 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Antônio Antunes de Oliveira e Rosalina Ferraz de Oliveira. Sepultamento ontem.

Roberto Celestino Correa, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Manoel Correa e Firmina do Carmo Correa. Sepultamento ontem.

Ronaldo Gerd Speltz, 91 anos. Filiação: Rodolpho Speltz e Rosa Speltz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Rosi de Fátima Ramos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Domingos Ramos e Maria Soares. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Ayres Koroll, 64 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Reinoldo Ayres e Adair Ayres Koroll. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Sônia Maria Krawczuk, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Krawczuk e Irene Pradi Krawczuk. Sepultamento ontem.

Tereza Messias dos Santos, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Messias e Etelvina Ribeiro. Sepultamento ontem.

Thomaz Perez Barao Villar, 77 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Perez Villar e Maria Paulina Villar. Sepultamento ontem.

Tiago de Oliveira Francisco, 16 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Genir Francisco e Cheila Aparecida de Oliveira Francisco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Comunidade Evangélica Sedentos Bairro Novo B.

Tirzo Santos Lima Júnior, 47 anos. Filiação: Tirzo Santos Lima e Carolina Santos Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdeci Pedro Firmino, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldir Pedro Firmino e Mzria Eunice Firmino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Assembleia CuritibaPR.

Valter Gomes da Silva, 64 anos. Filiação: Armando Gomes da Silva e Germana Penhalver da Silva. Sepultamento ontem.

Wilhelm Loewen, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Daniel Loewen e Lydia Koslowsky Loewen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica Menonitas Nova Alianca /guaira.