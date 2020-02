A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec, anunciou na tarde de sexta-feira (31) mudanças nas linhas de ônibus que atendem os municípios de Campo Largo, Almirante Tamandaré e Campo Magro. As alterações no transporte coletivo metropolitano valem a partir de segunda-feira (03). As mudanças incluem novos horários, novos veículos, aumento da frota e ampliação do horário de atendimento.

Campo Magro

Em Campo Magro a linha P16-Boa Vista (Padre Aleixo) passa a contar com um novo horário de saída do ponto final, que fica na Rua Padre Aleixo esquina com a Rua Calêndulas. Ele será na parte da manhã, às 4h40. Atualmente o primeiro horário é às 05h56. Os demais horários da linha permanecerão inalterados.

Os moradores do Jardim Boa Vista que desejam seguir para o Centro de Campo Magro, não precisam ir até o terminal de Santa Felicidade para trocar de ônibus, pois a localidade é beneficiada com a integração temporal entre linhas. Por exemplo, o usuário que embarcar nas linhas P14-Jardim Boa Vista e P16-Jardim Boa Vista (Padre Aleixo), realizando o pagamento da tarifa através do cartão Metrocard, tem o período de 60 minutos para realizar o embarque nas linhas P11- Campo Magro e P12- Campo Magro (São Benedito), sem precisar pagar nova tarifa.

O serviço também se dá no sentido contrário, para o usuário que sair de Campo Magro com destino ao Jardim Boa Vista.

O local de transferência (encontro das linhas citadas) fica na Avenida Manoel Ribas (Estrada do Cerne), pontos de referência nos números 9101 e 9297 (sentido Curitiba) e 9300 e 9370 (sentido Jardim Boa Vista e Campo Magro). O serviço está disponível em todos os dias da semana.

Almirante Tamandaré

A linha paradora A18-Tamandaré/Cabral, que faz a ligação do Terminal de Tamandaré com o Terminal do Cabral, passando pelo Terminal Cachoeira e Barreirinha, receberá um veículo articulado em sua frota, possibilitando o aumento de oferta em dias úteis, com mais 04 horários, passando dos atuais 67 para 71 saídas.

Até o final de fevereiro, Almirante Tamandaré receberá novos ônibus em sua frota. Serão sete ligeirinhos e outros sete ônibus comuns.

Campo Largo

Em Campo Largo, o ligeirinho J02-Campo Largo/Campina do Siqueira, que atualmente conta com atendimento misto, pois é operado por veículos comuns e articulados, passará a ser atendido exclusivamente por veículos articulados, inclusive sábados e domingos.

A transição inicia na segunda-feira (03) e vai até o início de março. A alteração representa uma oferta de mais de 15% em relação à operação atual, segundo diz a Comec.