A partir desta quarta-feira (25) a Linha Verde passa a ter obras de asfalto nas pistas sentido Atuba – Pinheirinho. O serviço deve durar até a próxima segunda-feira (30). Nesta semana um desvio foi criado para continuidade das obras.

Segundo a prefeitura de Curitiba o trabalho acontece entre a Rua Anita Ribas, no Bacacheri, e o viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral será feito entre as 8h e as 18h, exigindo mais atenção dos motoristas que transitam pelo local, pois haverá bloqueio parcial da via – sem interrupção completa do trânsito.

Depois deste processo, o pavimento das pistas da Linha Verde no sentido Pinheirinho-Atuba, no trecho entre o viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a Rua Mario do Amaral, no Bairro Alto, serão requalificados. A previsão é de que até o dia 7 de dezembro os serviços estejam concluídos.

A Linha Verde apresenta obras em andamento em três lotes: 3.1 (trecho entre o viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e o Hospital Vita), 3.2 (trincheira que liga Bairro Alto e Bacacheri pelas ruas Fúlvio José Alice e Amazonas de Souza Azevedo) e 4.1 (entre o Conjunto Solar e o Atuba).