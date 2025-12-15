Linha Turismo de Curitiba oferece desconto até quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A promoção de primavera da Linha Turismo de Curitiba, que oferece tarifa reduzida de R$ 6 para moradores da cidade, termina nesta quinta-feira (18/12). O desconto, que representa 88% do valor cobrado de turistas (R$ 50), está disponível desde 20 de outubro.

A tarifa promocional é válida de segunda a quinta-feira, exceto feriados, e o pagamento deve ser feito exclusivamente com o cartão-transporte usuário Urbs. O objetivo da ação é incentivar os curitibanos a conhecerem ou revisitarem os pontos turísticos da cidade.

A Linha Turismo percorre 26 atrativos em Curitiba, incluindo parques, praças e locais icônicos como o Jardim Botânico, Parque Tanguá e Ópera de Arame. O trajeto completo tem aproximadamente 48 km e dura cerca de três horas, com ônibus circulando a cada 30 minutos.

Moradores que ainda não possuem o cartão-transporte usuário Urbs podem solicitar a primeira via gratuitamente através do serviço Agenda Online da prefeitura. É necessário agendar um horário e comparecer com a documentação solicitada.

O roteiro da Linha Turismo inicia na Rua 24 Horas, mas os passageiros podem embarcar em qualquer um dos pontos do percurso. Os interessados devem consultar os horários disponíveis no site oficial da prefeitura para planejar o passeio.