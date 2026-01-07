Linha Turismo de Curitiba bate recorde com 908 mil embarques em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Linha Turismo de Curitiba registrou um número recorde de 908.991 embarques em 2025, um aumento de 13,6% em relação aos 799.714 embarques de 2024. O crescimento é atribuído à consolidação da cidade como destino turístico e sede de grandes eventos ao longo do ano.

Curitiba sediou atrações exclusivas em 2025, como o Red Bull Showrun, um dos maiores encontros de automobilismo do mundo, e tornou-se a primeira cidade brasileira a receber o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, que transformou o Parque Barigui em um cenário mágico.

Além do aumento no fluxo de turistas, os moradores da capital também aproveitaram os ônibus da linha, incentivados por promoções especiais. Durante o aniversário de Curitiba e na Primavera, a tarifa promocional de R$ 6 para residentes representou um desconto de 88% sobre o valor pago pelos turistas (R$ 50).

A cidade também se destacou como rota de shows internacionais, recebendo artistas como Sting, The Offspring, Katy Perry e Guns N’ Roses. O tradicional Natal de Curitiba bateu recorde com 150 atrações em 44 dias, impactando positivamente a ocupação hoteleira e o comércio local.

A Linha Turismo percorre 26 atrativos de Curitiba em um trajeto de aproximadamente 48 km, com duração de cerca de três horas. O passeio começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar em qualquer ponto do percurso. O cartão-turismo individual custa R$ 50 e permite embarques ilimitados por 24 horas após a primeira utilização.