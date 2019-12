Desde esta quinta-feira (5) foram alteradas três linhas do Sistema Integrado de Transporte – SIT, que atendem no município de Pinhais e Curitiba, na região do Bairro Alto. As mudanças buscam otimizar os atendimentos, viabilizando trajetos mais rápidos e com maior disponibilidade de horários. A primeira mudança será com relação a linha C42 – Terminal de Pinhais / Terminal Bairro Alto.

continua depois da publicidade

Ela terá seu itinerário encurtado, visando a conexão entre os dois terminais de forma mais rápida. A expectativa é que o trajeto, que hoje é realizado em aproximadamente 30 minutos, seja feito em 17 minutos.

Com a mudança, a linha C42 deixa de atender a região do Jardim Atuba I. Por isso, houve mais duas mudanças, que são a unificação das linhas C41 – Bairro Alto / Emiliano Perneta e C23 – Emiliano Perneta. Esta unificação, além de ampliar o atendimento realizado pelas linhas, permitirá que os moradores do Jardim Atuba I, Emiliano Perneta e Jardim Luzitano realizem a conexão com ambos os terminais.

Hoje a C41 só possui conexão com o Terminal do Bairro Alto e a C23 com o de Pinhais. Além de atender um maior número de usuários, a mudança traz duas possibilidades de importantes conexões para os moradores da região. Também cria novos horários na grade de atendimento.

“O grande desafio do transporte coletivo é ganhar agilidade, mesmo enfrentando a concorrência com os veículos individuais que crescem expressivamente”, diz Gilson Santos, presidente da Comec. Atualmente cerca de 1.500 pessoas realizam este trajeto todos os dias, por sentido.

As mudanças trarão mais agilidade nas conexões que possuem maior demanda do sistema. “Nesta região, a maior demanda está na conexão entre os dois terminais. Por isso faremos com que a C42 realize esse trajeto da forma mais rápida possível. Teremos ganho significativo de tempo para o maior número de usuários”.