Linha 176 – Parque Tanguá tem itinerário alterado a partir de sábado

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
04/12/25 10h02
Urbs altera itinerário da linha Parque Tanguá a partir deste sábado.

A partir deste sábado (6/12), a Urbanização de Curitiba (Urbs) alterará o itinerário da linha 176 – Parque Tanguá. A mudança afetará cerca de 260 passageiros que utilizam diariamente essa linha de ônibus.

O novo trajeto não passará mais pelas ruas Mateus Leme, João Gava e Nilo Peçanha. Em vez disso, o ônibus percorrerá uma distância maior na Rua Dona Branca do Nascimento Miranda, após passar pelas ruas Leonor Castellano e Elias Thomé, chegando às ruas Roberto Gava e João Gava para fazer parada na região do Parque Jaime Lerner.

Segundo a Urbs, a alteração visa atender à demanda dos passageiros e ampliar a cobertura do transporte coletivo na região. A mudança busca preservar a atual demanda, reduzir a distância até os novos pontos de parada e implementar melhorias solicitadas pelos próprios usuários.

A Urbs recomenda que os passageiros fiquem atentos às mudanças para evitar transtornos em suas viagens. Informações detalhadas sobre o novo itinerário podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa.

