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Limpeza de placas fotovoltaicas aumenta geração de energia na Pirâmide Solar e na galeria do Botânico

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 13/04/26 15h02
Limpeza das placas fotovoltaicas vai aumentar geração de energia na Pirâmide Solar e na Galeria das Quatro Estações, no Botânico. Curitiba, 07/04/2026. Foto: Divulgação


Texto: Adriano Kotsan



Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

Os módulos fotovoltaicos da Pirâmide Solar do Caximba e da Galeria das Quatro Estações do Jardim Botânico estão passando por um grande serviço de manutenção e limpeza dos paineis. Esse trabalho é importante para aumentar a capacidade de geração de energia e a vida útil dos equipamentos. A coordenação dos trabalhos é feita pelo Departamento de Eficiência Energética e Geração de Energias Renováveis da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Na Pirâmide Solar, a manutenção teve início em março e tem previsão para terminar no fim de abril. No dia 29 de março, a Pirâmide Solar de Curitiba – Parque Parque Fotovoltaico do Caximba completou três anos de funcionamento.

Neste período, os 8,6 mil painéis fotovoltaicos da Pirâmide Solar geraram (até o dia 24 de março de 2026), 16.633 MWh (megawatts-hora), ou 16,6 GWh (gigawatts-hora) energia suficiente para abastecer cerca de 68 mil residências populares por um mês.

Essa produção resultou em uma economia de R$ 8,76 milhões para os cofres públicos da Prefeitura, recurso que pode ser utilizado em outras áreas da cidade, como subsidiar refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade e ações de educação ambiental pela cidade.

Jardim Botânico

O mesmo trabalho de manutenção dos módulos fotovoltaicos está em andamento na Galeria das Quatro Estações. As equipes aproveitaram a realização da

limpeza da estufa do Jardim Botânico

e desmontaram os módulos de geração de energia fotovoltaica instalados sobre a cobertura da Galeria. Esse trabalho começou na segunda-feira (6/4) e será finalizado até o dia 17 de abril. 

“Esse processo serve para tirar sujeiras que com o tempo ficam depositadas nas placas e podem estragá-las. Além disso, a sujeira reduz a quantidade de irradiação solar que a placa recebe. Então, quando a gente limpa a placa, ela passa a gerar mais energia também”, explicou
o diretor de Eficiência Energética e Geração de Energias Renováveis, João Carlos Fernandes, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Potência

A usina fotovoltaica instalada sobre a Galeria das Quatro Estações tem um potência de 112,85 kWp (quilowatt-pico). Os 370 módulos são de 305 Wp (watt-pico). A energia gerada pelos painéis fotovoltaicos é consumida e compensada no próprio Jardim Botânico e equivale em média à 60% da energia consumida pela unidade.

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