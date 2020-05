Sem chuva significativa e passando por uma estiagem severa, a Sanepar, empresa de abastecimento de água no Paraná, irá colocar em funcionamento uma captação emergencial para Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O objetivo é tentar diminuir os impactos para a população que já sofre com o rodízio em dias alternados.

+ Leia mais: Será que chove? Tempo fica instável e chance existe. Mas…

O trabalho consiste em extrair areia das cavas para que seja bombeado aproximadamente 40 litros de água por segundo em uma tubulação até o ponto do Rio Despique. Com a estiagem, o nível do rio reduziu mais de 50%, causando torneiras secas e preocupação para a população.

Antônio Carlos Gerardi, gerente-geral da Sanepar, reforça que a empresa está adotando medidas emergenciais, mas que a normalidade só voltará com a chuva. “São medidas emergenciais adotadas para enfrentar esta estiagem, considerada a mais severa da última década, mas a situação só voltará à normalidade quando ocorrer chuvas em volume suficiente para recuperar as vazões de rios e poços”, relatou Gerardi.

+ Veja também: Caminhão derruba carga gigante de cerveja no Contorno. Internauta lamenta “cena trágica”

Ainda nesta semana, a Sanepar colocou em operação a nova estação elevatória no bairro Uberaba, em Curitiba. A empresa alerta que a prioridade do uso da água venha a ser utilizada para a alimentação e higiene pessoal.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?