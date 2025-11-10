Lembranças de quem já fez história nas páginas impressas da Tribuna

Encerrar um ciclo nunca é fácil e, nesta segunda-feira (10/11), a Tribuna dá adeus à quase sete décadas de rotatividade do jornal impresso em Curitiba e região metropolitana. O jornal impresso era companhia para muitos momentos dos leitores. Desde as primeiras horas do dia, por exemplo, a versão física era parceira durante o cafezinho antes do trabalho. Ou então, a companheira daqueles que buscavam um descanso nos bancos do Calçadão da XV. A Tribuna impressa, presente nas bancas diariamente após o trabalho de diversos colaboradores, foi adotada no dia-a-dia do curitibano.

Apesar do fim de um formato tradicional, a Tribuna segue presente intensamente no online e com a mesma característica e a missão que sempre teve: falar e ser a voz do curitibano. Tribuna segue agora na missão de estar 100% focada no digital e, para registrar a transição, pedimos para que algumas pessoas que marcaram época na Tribuna contassem a melhor lembrança durante a passagem pelo jornal curitibano. Assista!