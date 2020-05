De olho no céu!

Curitibanos atentos com os fenômenos espaciais conseguiram registrar, na noite desta segunda-feira (11), a passagem da Estação Espacial Internacional e também do Telescópio Hubble. Ambos estavam visíveis a olho nu graças ao céu completamente limpo de Curitiba.

Primeiro que cortou o céu de Curitiba foi a Estação Espacial Internacional, que passou por volta das 19h em Curitiba. Era como uma estrela, passando com certa velocidade, em cerca de 10 minutos ela cortou o céu sentido Serra do Mar.

Minutos depois, de forma mais discreta, foi a vez do Telescópio Hubble. Era um pontinho um pouco menor e menos brilhante que a estação. Era preciso olhos atentos para acompanhar sua passagem.

Dica boa!

Uma dica para quem gosta de observar o céu é baixar o aplicativo SkyView Free, disponíveis para sistemas Android e iOs. Com ele é possível acompanhar com precisão a posição dos satélites, bem como planetas que podem ser vistos a olho nu, como Mércúrio, Venus, Marte, além das posição do sol, lua e estrelas.

Estação Espacial Internacional foi mais visível nesta segunda-feira (11). Foto: divulgação/Nasa.

