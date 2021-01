Leilão da prefeitura de Curitiba tem veículos que foram apreendidos e guinchados durante operações da Secretaria de Defesa Social e Trânsito. São 38 modelos divididos entre carros e motos. Os lances já podem ser dados no site oficial do leilão e o resultado sai nesta sexta-feira (29).

publicidade

Entre os destaques estão um Fiat Punto com lances a partir de R$ 8 mil, ou um Citroen Picasso a partir de R$ 4,9 mil. Há ainda um Toyota Corolla que está com lances a partir de R$ 7,3 mil e também um Fiat Palio por lances a partir de R$ 10,6 mil. Lembrando que estes valores foram conferidos pela reportagem no começo da tarde desta terça-feira (26).

A visita presencial ao pátio da Superintendência de Trânsito (Setran), na Rua Alberto Klemtz, 310, bairro Portão, já está aberta e pode ser feita na quarta e na quinta-feira (27 e 28/1) das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. É obrigatório o uso de máscara de proteção cobrindo nariz e boca para a entrada no local. A íntegra do edital do leilão está disponível no site da Setran.

Foto: Divulgação. Foto: Divulgação. Foto: Divulgação.

Cuidado com golpes!

Interessados nos leilões oficiais da Setran precisam tomar cuidado. Há algumas semanas o órgão municipal precisou denunciar à Polícia Civil um site falso que começou a circular com supostas ofertas de veículos em leilão, dando a informação falsa de que o processo teria a chancela da Setran. A recomendação é verificar que todas as informações e a indicação de leilões oficiais têm publicação no site oficial com domínio do município (sempre com a extensão .curitiba.pr.gov.br). Por este endereço, o cidadão é direcionado ao site do leiloeiro credenciado.

Seviço

publicidade

Leilão de 38 veículos em condição de circulação

Data: 29/1 (sexta-feira)

Horário: 9h

Site: www.vipleiloes.com.br

Visitação aos modelos

Datas: 27 e 28/1 (quarta e quinta-feira)

Horário: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h

Local: Pátio da Setran

Endereço: Rua Alberto Klemtz, 310 – Portão