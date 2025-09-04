Leilão em Curitiba tem carros e motos com lances a partir de R$ 3 mil

O leilão de automóveis da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) terá início às 9h desta quinta-feira (4), com a oferta de 86 veículos divididos em três categorias: em condições de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível. Os lances serão recebidos exclusivamente de forma online, pelo site da VIP Leilões.

Entre os automóveis em condições de rodar (lotes 1 a 56), destacam-se uma Mercedes-Benz C180, um Fiat Cronos 2021, um Renault Sandero 2019/2020, dois Fiat Siena (2014 e 2009), um Chevrolet Prisma 2012 e um Fiat Uno Vivace. O valor inicial dos lances varia entre R$ 4 mil e R$ 51 mil, a depender do modelo e do estado de conservação.

Também há motocicletas à disposição, como duas Honda CG 160 (anos 2022 e 2023), uma Yamaha Fazer e outros modelos Honda CG 150 e 125. Para as motos, os valores iniciais ficam entre R$ 3 mil e R$ 8 mil. O catálogo completo, bem como informações sobre o ano e o estado do veículo, estão disponíveis no site do leiloeiro.

Como participar

O arremate dos lotes seguirá o critério do maior lance ofertado. A disputa será feita em etapas ao longo do dia. Confira, a seguir, os horários:

Das 9h às 11h: lotes de nº 1 ao 56 (veículos em condição de circulação);

Das 11h às 13h: lotes de nº 56 ao 70 (sucatas aproveitáveis);

Das 13h às 17h: lotes de nº 70 ao 86 (sucatas com motor inservível).

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas. No caso das sucatas, a disputa é restrita a empresas credenciadas junto ao Detran e especializadas em desmontagem de veículos.

O leilão é a última etapa do processo de apreensão e remoção de veículos durante fiscalizações de trânsito em Curitiba. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), automóveis recolhidos ao pátio da Setran e não retirados por seus proprietários no prazo de 60 dias podem ser encaminhados para venda.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉