A Polícia Rodoviária Federal do Paraná está leiloando, de forma online, 500 veículos que estão retidos nos pátios da instituição. Tem carro, moto, SUV e até carreta de caminhão. Entre os veículos estão um Peugeot 206 SW por lances a partir de R$ 2,1 mil; um Volkswagen Tiguan por lances a partir de R$ 17 mil, entre outros. O Tiguan 2010, por exemplo, tem valor de R$ 41 mil, segundo a Fipe.

Dentre os 550 veículos que serão leiloados, 193 poderão retornar a circular, outros estão em situação de sucara. Estão sendo leiloados carros, motos e caminhões retidos nas unidades da PRF de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Guaíra e Londrina. Quem desejar participar do leilão, deve se cadastrar previamente, até dia 21, através do site.

O leilão terá início às 9 horas do dia 24, para venda de veículos conservados e de sucatas.

*Os valores dos lances citados na matéria foram consultados às 10h desta quarta-feira (19).

Peugeot 206 SW está com lances a partir de R$ 2,1 mil.

