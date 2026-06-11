Com baratas e condições precárias de higiene, lanchonete do Centro de Curitiba é interditada após denúncia

Uma denúncia anônima levou a Vigilância Sanitária a interditar uma lanchonete conhecida na Praça Osório, Centro de Curitiba. No local, os agentes encontraram condições precárias de higiene e a presença baratas nas dependências do estabelecimento.

A autuação e fechamento do espaço aconteceu na última terça-feira (9). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe encontrou condições higiênicas sanitárias inadequadas, baratas em ambientes do local, falhas graves na manipulação e armazenamento de alimentos (como produtos sem identificação, sem refrigeração e fora da embalagem original) e falta de boas práticas de higiene dos responsáveis por manipular os alimentos.

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Os produtos foram devidamente descartados pela equipe da Vigilância Sanitária que esteve presente no local.

Com a autuação, o estabelecimento foi fechado e vai responder processo administrativo sanitário à prefeitura. “As principais sanções sanitárias, ao fim do processo administrativo, podem incluir advertências, multas severas e até cancelamento de licenças”, informa a Secretaria em nota.

A reportagem da Tribuna tentou contato com a lanchonete mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.