Os kits de alimentação das escolas municipais referentes ao mês de julho vão começar a ser distribuídos na próxima segunda-feira (20) pela Prefeitura de Curitiba. Além dos alimentos, as escolas também vão entregar atividades pedagógicas complementares, feitas pelos professores.

publicidade

A distribuição de kits é organizado por cada regional e segue um cronograma (veja logo abaixo). Todas as famílias com estudantes matriculados na rede municipal de ensino têm direito ao kit. Ele é retirado na unidade regional da escola que a criança está matriculada.

LEIA TAMBÉM – Após suspensão do decreto, Curitiba volta à bandeira laranja: veja o que pode funcionar

Para retirar o kit, é necessário que o responsável pela criança apresente o CPF ou carteira de identidade. É preciso também ter o nome completo do aluno e da escola onde ele estuda. As entregas são feitas em horário determinado e seguindo o cronograma. Dessa forma, as aglomerações são evitadas.

LEIA TAMBÉM – Colégio Estadual do Paraná passa por restauração de R$ 16,9 milhões

Cronograma de entrega dos kits para escolas e CMEIs

publicidade

Dia 20/7 – famílias com estudantes matriculados nas unidades das regionais Boa Vista e Santa Felicidade.

Dia 21/7: Bairro Novo e Portão.

Dia 22/7: CIC e Matriz.

Dia 23/7: Tatuquara e Pinheirinho.

Dia 24/7: Boqueirão e Cajuru.

Cronograma para CEIs:

Dia 22/7: Boqueirão

Dia 23/7: Boqueirão e Boa Vista

Dia 24/7: Boa Vista

Dia 27/7: Santa Felicidade, Tatuquara e Portão

Dia 28/7: Bairro Novo e Pinheirinho

Dia 29/7: CIC

Dia 30/7: Cajuru

Dia 31/7: Matriz