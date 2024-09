Julgamento de acusado de matar youtuber Isabelly tem início nesta terça

Depois de dois julgamentos adiados e seis anos após a morte da youtuber Isabelly Cristine Domingos dos Santos, o réu Everton Vargas será julgado nesta terça-feira (03), em Pontal do Paraná, no Litoral do estado, por homicídio qualificado por motivo torpe e porte ilegal de arma de fogo municiada.

Com 14 anos na época, Isabelly morreu na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2018 em Pontal do Paraná, após ser atingida com um tiro acima do olho esquerdo. Relembre o caso abaixo.

A expectativa da família de Isabelly é que dessa vez, o júri popular ocorra. A primeira data marcada para o julgamento foi em março de 2022, depois outubro do mesmo ano. A primeira decisão de adiar o julgamento esteve relacionada por materiais que não estavam anexados ao processo.

Na segunda vez, a suspensão aconteceu depois da defesa do réu questionar se alguém do conselho de jurados tinha pré-julgamento do caso. Seis responderam que sim e, diante do número insuficiente de jurados, foi feito um pedido de ordem para a remarcação do julgamento.

Acredita-se que o julgamento tenha duração de dois dias.

Relembre o caso

A jovem Isabelly tinha 14 anos quando foi baleada na cabeça. Ela voltava de um de seus trabalhos no Litoral do Paraná, quando foi atingida por um tiro. No boletim de ocorrência, que foi registrado logo após o fato, informou que um desentendimento no trânsito teria sido o motivo dos disparos. A confusão aconteceu na PR-412 e os atiradores estariam num Citroën Xsara Picasso.

Segundo a polícia, Isabelly estava no banco de trás do carro, junto com a mãe. Na parte da frente estavam seu pai e Hebert Luiz de Félix, amigo do pai que dirigia o veículo. Em depoimento à Polícia Civil, Félix disse que foi fechado por um carro pouco antes do crime.

Com a adolescente ferida, a família seguiu até um ponto no balneário de Ipanema, onde encontrou uma viatura da PM e pediu socorro. Isabelly foi levada ao Pronto Socorro, em Pontal do Paraná e depois encaminhada ao Hospital Regional de Paranaguá, onde teve a morte confirmada horas depois.

Quem era a Isa?

A carreira começou cedo. Aos 4 anos Isa foi descoberta por uma “olheira” do ramo de modelos, sendo convidada a participar de concursos de beleza. Sempre com o respaldo da mãe, a jovem foi, aos poucos, conquistando seu espaço. No currículo, Isa acumulava 27 títulos em concursos de misses e a rivalidade típica do segmento nunca a intimidou.

“Ela tinha pés no chão e muita consciência de onde queria chegar. Depois que começou com o canal, há dois anos mais ou menos, ela decidiu que queria ser jornalista e o dinheiro que ganhava com o grande número de seguidores (mais de 27 mil), estava guardando para a faculdade”, revelou Fernanda Santos, amiga de Isabelly, em entrevista para a Tribuna do Paraná na época do crime.

