Jovem sofre queda grave de cume do Anhangava, na RMC

Uma jovem de 25 anos sofreu um grave acidente na manhã deste sábado (28) após sofrer uma queda de aproximadamente 4 metros no cume do Morro Anhangava, localizado em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. O incidente ocorreu por volta das 11h40, mobilizando equipes de resgate especializadas.

De acordo com informações fornecidas pelo Capitão Isipon, Chefe de Operações do Corpo de Bombeiros, a vítima, cujo nome não foi divulgado, relatou não sentir as pernas após o acidente. A gravidade da situação exigiu uma resposta rápida das autoridades.

O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) foi imediatamente acionado, deslocando-se por via terrestre até o local do acidente. Paralelamente, uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi mobilizada para auxiliar no resgate.

A falta de visibilidade na região impossibilitou o resgate aéreo, complicando ainda mais os esforços das equipes de socorro.