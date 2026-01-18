Jovem em estado grave é resgatada após crise epiléptica na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na tarde deste domingo (18/01) após chamado da regulação do SAMU para socorrer uma jovem de aproximadamente 20 anos. A paciente estava em estado grave, apresentando quadro de epilepsia em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba.

A situação exigiu que o médico e o enfermeiro desembarcassem para compor a equipe da ambulância básica municipal até a unidade de saúde local. Segundo informações preliminares, a jovem precisou ser intubada ainda no local devido à gravidade do seu estado.

Após os primeiros procedimentos de estabilização, a equipe médica iniciou o transporte da paciente para o Hospital Evangélico de Curitiba, onde receberá atendimento especializado.