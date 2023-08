Jovem de Curitiba que morreu na Jornada Mundial da Juventude é sepultado

O curitibano Joel Aparecido Barbosa Júnior, 31 anos, que faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 05 de agosto, foi velado e sepultado neste domingo (20), no Cemitério Vertical, em Curitiba. O rapaz teve um mal súbito enquanto caminhava na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa.

Joel era do Santuário São Francisco de Assis, no bairro Xaxim, e também fazia parte do Coral da Arquidiocese. Segundo amigos, uma pessoa de fé e sempre disposto a ajudar. Em nota, o Setor da Juventude da Arquidiocese de Curitiba, lamentou a perda do rapaz no dia da triste notícia.

“Viveu seu último dia de vida com intensidade, buscando nosso Senhor presente na figura do papa e junto a juventude do mundo inteiro. Que o Senhor lhe conceda o repouso eterno e faça brilhar para ele sua Luz!”, informou a nota.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda precoce de Joel que dedicou parte da vida a ajudar a comunidade tendo a companhia da fé.

O velório de Joel começou no Cemitério Vertical e o sepultamento era previsto para às 15h.

