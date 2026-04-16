Jornalistas mirins entrevistam equipe japonesa em escola de Curitiba

Estudantes do projeto Jornalistas Mirins da Escola Municipal CEI Francisco Frischmann participaram nesta quarta-feira (15/4) de uma atividade pedagógica na Escola Municipal Ana Hella, no bairro Vista Alegre. As crianças acompanharam e registraram as filmagens de uma equipe da TV japonesa NHK, que está em Curitiba para gravar um documentário sobre capivaras, roedor silvestre típico da América do Sul.

A equipe japonesa escolheu a escola Ana Hella para gravar depoimentos de estudantes sobre o estudo das capivaras. A unidade montou uma exposição sobre o animal, onde as crianças apresentaram resultados de pesquisas abordando características, habitat e curiosidades sobre o roedor. Na biblioteca da escola, os jornalistas mirins realizaram uma entrevista coletiva com a equipe da NHK.

Participaram da atividade os jornalistas mirins Pedro Augusto Lisboa, Helena Pereira Saskoski, Isabela Moraes Pereira, Ryan Lucas Fávaro e Eloá Conde, da Escola Francisco Frischamann, além de Maria Heloísa Francisquini Fagundes, jornalista mirim da Escola Ana Hella. Os pequenos entrevistaram o diretor do documentário Yoshihisa Terakita, o cinegrafista Hidekazu Sasaki e o fotógrafo e pesquisador Namiki Matsushima.

A equipe japonesa informou que já captou imagens das capivaras nos parques de Curitiba e respondeu às perguntas das crianças sobre o processo de filmagens e os objetivos do material. Questionado sobre o interesse japonês nas capivaras, Matsushima explicou que no Japão os animais ficam apenas em zoológicos e que o documentário pretende fazer com que as pessoas conheçam melhor a espécie.

Isabela contou que a entrevista com os japoneses foi seu momento mais inspirador no projeto. Maria Heloísa disse que foi um dia inesquecível e que tinha muita curiosidade de conversar com eles. O projeto Jornalistas Mirins existe há 25 anos na rede municipal de Curitiba e atualmente atende 104 escolas, onde estudantes simulam o funcionamento de uma redação jornalística com orientação de professores.