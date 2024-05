Jornalista Cesar Setti morre aos 59 anos após acidente em chácara

O jornalista Cesar Setti, de 59 anos, morreu neste sábado (11), após sofrer um choque elétrico em sua chácara em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Natural de Pato Branco, sudoeste do Paraná, o jornalista foi o responsável pelo programa Origens, criado em 1992, vinculado em vários canais de televisão no Brasil.

Setti era uma pessoa bem quista por amigos e colegas de profissão. Segundo informações, ele teria levantado um fio de telefonia com uma barra de ferro, mas encostou em um cabo de alta tensão. Socorristas do Resgate Voluntário Parceiros da Vida tentaram reanimá-lo por mais de uma hora, mas a força da descarga elétrica foi fatal.

Ex-governador lamentou morte de Setti

O ex-governador Roberto Requião lamentou a morte do amigo e ex-assessor nas redes sociais. “Recebo a notícia do falecimento de meu amigo César Seti”, escreveu Requião.

O deputado federal Toninho Wandscheer, também comunicou com tristeza a perda do jornalista. “É com o coração partido que compartilhamos a triste notícia da partida do nosso amigo, coordenador do mandato e grande comunicador, Cesar Setti. Nossos pensamentos estão com a esposa Jeane, sua filha Nicole, familiares e amigos. Setti, será lembrado com carinho e saudade por todos que o conheceram. Nos faltam palavras neste momento. Vai fazer muita falta, meu amigo. Que Deus conforte a todos”, lamentou Wandscheer nas redes sociais.

Velório e Sepultamento de Cesar Setti

Ainda não há informações sobre os horários de velório e sepultamento de Cesar Setti.

