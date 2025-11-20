Jogo beneficente em Curitiba arrecada R$ 40 mil para Rio Bonito do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Arena da Baixada, em Curitiba, sediou na quarta-feira (19/11) o evento beneficente “Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”. O jogo de futebol reuniu atletas, ex-jogadores e autoridades com o objetivo de arrecadar recursos para as famílias atingidas pelo tornado que devastou o município paranaense.

A partida entre as equipes Esperança e Solidariedade terminou empatada em 8 a 8. O placar simbólico, no entanto, refletiu a mobilização coletiva em prol das vítimas. Foram arrecadados R$ 40 mil, valor que será destinado integralmente ao Fundo Estadual de Calamidades Públicas (FECAP), responsável por ações de reconstrução e aquisição de materiais essenciais.

Participaram do jogo ídolos como Nem, Cocito, Adriano Gabiru, Renan Lodi, Fernandinho, Jadson, Dagoberto, Dinélson, Rodrigo Pimpão, Marlos e Renaldo. Um dos gols foi marcado por Pablo, morador de Rio Bonito do Iguaçu, que veio à capital representar sua comunidade.

Fernandinho, ex-jogador do Athletico Paranaense e do Manchester City, expressou sua satisfação em participar: “É uma alegria enorme poder ajudar a cidade que foi devastada por essa tragédia. Saber que estamos angariando fundos para a reconstrução é muito significativo”.

A arbitragem foi composta exclusivamente por mulheres: Lais Aparecida (árbitra), Betsy de Oliveira e Nicole Marques (assistentes) e Eduarda Marcos (quarta árbitra). O evento contou com o apoio da Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude.