A partir desta terça-feira (29) serão reabertos ao público o Jardim Botânico, Bosque do Papa, Bosque Alemão, Bosque da Fazendinha e o Passeio Público. Os parques, alguns deles cartões postais de Curitiba, ainda estavam com restrição de acesso devido à pandemia do novo coronavírus. A reabertura acontece após a mudança do nível de alerta na cidade, que passou a amarelo.

publicidade

A bandeira amarela sinaliza que a cidade se encontra em nível de alerta, o mais baixo de uma escala que inclui também a bandeira laranja (alerta moderado) e a bandeira vermelha (alerta de alto risco para a covid-19).

+ Leia mais: Recorde de calor de 2020 pode ser batido mais uma vez nessa semana em Curitiba

A reabertura dos parques respeita protocolos de uso definidos em conjunto pelas secretarias do Meio Ambiente e da Saúde. Entre eles, a restrição de público e de horários. Nestes locais o funcionamento será das 6h às 18 horas, com limite no fluxo do público.

No Passeio Público, que funciona de terça-feira a domingo, o fluxo limite será de 1.500 pessoas. Já no Jardim Botânico, o limite será de 3 mil pessoas. Em todos eles, a recomendação é para que as pessoas usem os espaços atividades físicas individuais, mantendo distanciamento e hábitos de higienização das mãos, uso de máscaras e a permanência o menor tempo possível para possibilitar o uso a mais munícipes.

publicidade

+ Veja também: Sem máscara e distanciamento, curitibanos lotam parques e praças neste domingo

Os parques Tingui, Barigui, Barreirinha, Tropeiros, Guairacá, Mairi, Cambuí, Mané Guarrincha, Yberê, Lago Azul, Atuba, Passaúna, Tanguá, Bacacheri, São Lourenço e Náutico já haviam reduzido a restrição de uso no último domingo.

Foto: Lineu Filho