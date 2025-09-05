Jardim Botânico começa a receber flores para a primavera; veja as espécies

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ao andar pelas ruas e parques de Curitiba já é possível perceber o ar de mudança de estação: a primavera está chegando. No Jardim Botânico, as 100 mil flores que enfeitam o tradicional jardim francês, em frente à estufa, estão sendo substituídas para receber a estação mais colorida do ano.

Na quinta-feira (04), funcionários finalizaram a troca de 80 mil flores dos canteiros laterais, onde foram plantadas petúnias roxas. O trabalho durou uma semana e contou com o auxílio de carrinhos elétricos, que além de agilizarem o serviço – cada um transporta 80 bandejas por viagem – não emitem gases de efeito estufa.

Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A partir da próxima quarta-feira (10), será a vez do canteiro central, bem em frente à estufa. Ali serão plantadas zínias coloridas (zinnia elegans), formando desenhos nos três canteiros que compõem um dos cenários mais fotografados do local.

Todas as novas flores – 20 mil no canteiro central e 80 mil nos laterais – foram produzidas no Horto Municipal do Guabirotuba.