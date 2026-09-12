Jacomar completa 60 anos e inaugura 21ª loja na Grande Curitiba

Uma das redes de supermercados mais tradicionais de Curitiba chega a uma marca histórica com novidade na Região Metropolitana. O Jacomar completa 60 anos em 2026 e celebra a data com uma grande festa e a abertura de sua 21ª loja, em São José dos Pinhais.

A comemoração ocorreu na noite de quinta-feira (10), no Restaurante Madalosso, em Curitiba, reunindo mais de mil convidados, entre familiares, colaboradores, fornecedores, parceiros, autoridades e representantes da imprensa. Entre os presentes estavam o governador Ratinho Junior, o vice-governador Darci Piana e representantes dos municípios onde a rede atua.

A nova loja será inaugurada na próxima terça-feira (15), em Borda do Campo, em São José dos Pinhais. A unidade tem aproximadamente 4.700 m² de área construída e 1.600 m² de área de vendas, com 18 pontos de atendimento, sendo 14 caixas convencionais e quatro self-checkouts. O estacionamento terá 116 vagas.

A estrutura inclui açougue, padaria, hortifrúti, adega, rotisseria, cafeteria e espaço gourmet. A loja também terá climatização, iluminação integral em LED e sistema moderno de refrigeração. O investimento na nova loja não foi revelado pelo grupo.

Nova loja gera cerca de 130 empregos

A chegada do Jacomar ao bairro também representa a abertura de aproximadamente 130 postos de trabalho. Cerca de 15% dos colaboradores da nova unidade têm 50 anos ou mais, seguindo uma característica da rede, que mantém mais de 3 mil funcionários e tem mais de 20% do quadro nessa faixa etária.

A nova loja amplia a presença do grupo em São José dos Pinhais, onde o Jacomar já mantém seis unidades, além de um autoposto e seu centro de distribuição.

Apesar da inauguração, a empresa afirma que não há, neste momento, previsão de novos investimentos, ampliações ou outras expansões depois da abertura da unidade de Borda do Campo.

De armazém no Boqueirão a 21 lojas

A história começou em 1966, quando Jacob e Maria Pankratz abriram um pequeno armazém de secos e molhados no Boqueirão. Dez anos depois, o estabelecimento se transformou no primeiro supermercado da família, batizado de Jacomar por sugestão de uma cliente, em uma junção dos nomes dos fundadores.

Seis décadas depois, a rede reúne 20 lojas em funcionamento, três autopostos e um centro de distribuição em cinco municípios da Grande Curitiba. Segundo o Ranking ABRAS 2026, o Jacomar é a 60ª maior empresa supermercadista do Brasil em faturamento.

“Chegar aos 60 anos é um marco para o Jacomar. É uma alegria muito grande poder celebrar com parceiros e colaboradores que contribuíram para chegarmos até aqui”, afirma Harri Pankratz, CEO do Grupo Jacomar.

Para a presidente do Conselho, Rosi Pankratz Duck, a comemoração também representa a continuidade do legado deixado pelos fundadores. “É uma alegria e também uma consequência do trabalho árduo dos meus pais. Hoje estamos colhendo os frutos desse legado que eles deixaram, e a ideia é dar continuidade para a próxima geração.”

A rede mantém ainda uma das características que se tornaram sua marca registrada: as lojas não abrem aos domingos, em uma política que, segundo a empresa, busca preservar o tempo em família dos colaboradores.

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