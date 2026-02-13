ISS-Fixo de Curitiba oferece 6% de desconto para pagamento à vista em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os contribuintes de Curitiba terão desconto de 6% no pagamento à vista do Imposto sobre Serviços-Fixo (ISS-Fixo) de 2026, com vencimento em 10 de março. O imposto é pago por cerca de 20 mil sociedades profissionais e autônomos enquadrados no Regime de Tributação Fixa Anual do ISS na capital paranaense, onde o valor é fixo e anual, independente do faturamento.

Para emitir a guia de pagamento, o contribuinte deve acessar o Portal da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento ou o Curitiba App, utilizando a Inscrição Municipal e CNPJ (sociedades) ou CPF (pessoas físicas). A emissão também pode ser feita nos núcleos da Secretaria nas Ruas da Cidadania, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser pago em bancos conveniados, caixas eletrônicos ou internet banking. Há opção de parcelamento em até 10 vezes, de março a dezembro, com vencimento todo dia 10. O débito automático também está disponível, bastando informar o código ao banco 30 dias antes do vencimento.

Em caso de divergência no valor lançado, pedidos de impugnação devem ser feitos até 10 de março exclusivamente pelo Procec. Profissionais autônomos que não utilizam mais seus alvarás podem solicitar baixa até a mesma data.

O ISS-Fixo é fundamental para o orçamento municipal, com arrecadação estimada de R$ 34 milhões em 2026, destinada a diversas áreas para atender demandas da população.