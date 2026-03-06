Irmãs realizam sonho de infância como professoras em Curitiba

Quatro irmãs curitibanas – Maristela, Andréia, Márcia e Vanessa – concretizaram o sonho de infância de se tornarem professoras na rede municipal de ensino de Curitiba. Elas fazem parte do contingente de 21,8 mil mulheres servidoras da Prefeitura, que representam 80% do total de funcionários, segundo a Secretaria de Gestão de Pessoal. Na área da Educação, as mulheres são maioria absoluta, somando 14,4 mil profissionais, o que corresponde a 93,8% do quadro.

A trajetória das irmãs na educação foi fortemente influenciada por sua mãe, Maria Goreti Peça, que sempre as incentivou a seguirem a carreira do magistério e prestarem concurso na Prefeitura. Apesar de ter estudado apenas até a 4ª série, Maria Goreti era uma catequista respeitada na comunidade e, segundo as filhas, provavelmente nutria o desejo de ser professora.

Maristela, a mais velha das irmãs com 50 anos, foi a primeira a ingressar na carreira. Começou como estagiária ainda durante o curso de magistério e hoje, com quase 30 anos de experiência, é diretora de um Centro Municipal de Educação Infantil. Sua dedicação inspirou as irmãs mais novas a seguirem o mesmo caminho.

Andréia, de 47 anos, inicialmente relutante, descobriu sua paixão pela sala de aula durante o estágio. Atualmente, leciona para o 2º ano em uma escola municipal. Márcia, 45 anos, sempre admirou o trabalho da irmã mais velha e há 20 anos atua como professora na rede municipal. A caçula Vanessa, 39 anos, começou como auxiliar em escola particular aos 15 anos e hoje é diretora de um CMEI.

As quatro irmãs mantêm o hábito de se reunirem todas as segundas-feiras para compartilhar experiências e se apoiarem mutuamente. Essa união familiar se reflete em suas carreiras, contribuindo para a educação de centenas de crianças curitibanas ao longo dos anos.