Irmãs do crime estão foragidas após assassinado cruel de mulher em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta sexta-feira (13), as fotos de duas mulheres, de 20 e 26 anos, foragidas pelo crime de homicídio qualificado praticado contra uma conhecida, no bairro Uberaba, em Curitiba. Jhencini Caroline de Jesus Moreira e Jhenrriani Grabrieli de Jesus Moreira são consideradas foragidas da Polícia

As suspeitas que estão sendo procuradas pela Polícia são irmãs e a frieza do crime chocou. Câmeras de segurança mostram o dia em que Pamela Daniele Gomes foi atacada por elas na frente da filha criança. O crime ocorreu no dia 23 de maio deste ano, com uma arma branca.

“Elas (irmãs e vítimas) já vinham se desentendendo há alguns dias e anteriormente chegaram até entrar em vias de fato. No dia seguinte, as duas irmãs acabaram esperando a Pâmela num lugar próximo de onde a vítima costumava passar e uma das irmãs a feriu com um golpe de faca na região das costas., levando a vítima a óbito posteriormente no hospital”, disse o delegado Ivo Vianna.

De acordo com o delegado da PCPR Ivo Vourvupulos, a vítima era conhecida das suspeitas e elas teriam se envolvido em um desentendimento por conta do ex-companheiro de uma das agressoras. Os mandados de prisão preventiva contra elas foram expedidos, mas até o momento não foram localizadas.

A PCPR realiza diligências para encontrar as suspeitas.

Sabe de algo? DENUNCIE!

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que levem à captura das investigadas. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 0800 643 1121, diretamente à equipe de investigação.

