IPTU 2026 de Curitiba mantém desconto de 10% para pagamento à vista

A Prefeitura de Curitiba anunciou que manterá o desconto de 10% para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. O imposto incidirá sobre 990 mil unidades tributárias, com vencimento em 20 de março e opção de parcelamento em até dez vezes.

Os contribuintes receberão os avisos de lançamento para pagamento à vista e da primeira parcela a partir de meados de fevereiro. A emissão da guia de pagamento estará disponível na segunda metade do mês pelo Curitiba App, site da Prefeitura e página da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento.

Segundo a Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, 46,5% dos lançamentos do IPTU 2025 foram pagos à vista, totalizando 389.560 imóveis. Esse número representa um aumento em relação aos anos anteriores, quando o índice era de 42% em 2022 e 35% em 2018.

Mais de 80% dos imóveis de Curitiba terão o IPTU de 2026 reajustado apenas pela inflação, sem aumento real. A correção será de 4,46%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.

A Taxa de Coleta de Lixo (TCL) 2026 residencial variará de R$ 237,92 a R$ 523,42, dependendo da metragem do imóvel e da frequência de coleta. Para imóveis não residenciais, a TCL variará de R$ 406,66 a R$ 1.301,31.