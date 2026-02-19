IPTU 2026 de Curitiba disponível online; veja como emitir e pagar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibilizou a partir desta quinta-feira (19/2) a emissão online do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. Os contribuintes podem gerar as guias de pagamento pelo Curitiba App, site da Prefeitura ou página da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento.

O IPTU 2026 incide sobre mais de 990 mil unidades tributárias, com vencimento em 20 de março. Para pagamento à vista, há desconto de 10%. Também é possível parcelar em até 10 vezes, de março a dezembro.

As notificações físicas começarão a ser entregues pelos Correios na próxima semana. Quem preferir pode emitir o documento de arrecadação online, informando a Inscrição Imobiliária e Sublote ou a Indicação Fiscal do imóvel, além do CPF/CNPJ cadastrado.

O pagamento pode ser feito nos bancos conveniados, caixas eletrônicos, internet banking, PIX, cartão de débito/crédito ou débito automático. Quem não tem acesso à internet pode emitir as guias presencialmente nas Ruas da Cidadania ou na sede da Prefeitura.

Mais de 80% dos imóveis terão reajuste apenas pela inflação (4,46%). Os demais casos são de imóveis desatualizados ou novos empreendimentos. O reajuste máximo será de 22,46%, exceto quando o valor for inferior a R$ 290.

A Taxa de Coleta de Lixo (TCL) 2026 residencial varia de R$ 237,92 a R$ 523,42, conforme tamanho do imóvel e frequência de coleta. Para imóveis não residenciais, vai de R$ 406,66 a R$ 1.301,31.

Dúvidas podem ser esclarecidas no Portal da Secretaria de Finanças, pela Central 156 ou WhatsApp da Prefeitura. A previsão de arrecadação do IPTU 2026 é de R$ 1,9 bilhão.