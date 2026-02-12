Ippuc apresenta status da revisão do Plano Diretor de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A equipe técnica do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) apresentou ao prefeito Eduardo Pimentel o andamento da revisão do Plano Diretor da cidade nesta quarta-feira (11/2). Foram concluídas as apurações das contribuições comunitárias da etapa de propostas, realizadas entre novembro e dezembro de 2025, além da publicação dos volumes dos desafios técnicos e do diagnóstico integrado.

Quase 9 mil contribuições foram recebidas em 85 eventos presenciais e por canais digitais, envolvendo mais de 3 mil participantes. As principais preocupações levantadas incluem segurança pública, ocupações irregulares, demanda por equipamentos públicos, áreas degradadas e dificuldades nos deslocamentos cotidianos.

As contribuições foram coletadas seguindo a metodologia do Guia do Plano Diretor do Ministério das Cidades, que estabelece estratégias, instrumentos e ferramentas urbanísticas para responder aos problemas identificados. Todas as contribuições estão disponíveis para consulta pública online.

Mais de 100 servidores de diferentes secretarias municipais estão envolvidos na avaliação do desempenho das políticas públicas setoriais. Grupos de trabalho em áreas como Mobilidade, Habitação, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente estabeleceram diagnósticos e indicadores para nortear as propostas dos desafios técnicos identificados.

O cronograma prevê ainda reuniões com a sociedade civil organizada, uma oficina estratégica integrada durante o Smart City Expo no fim de março, audiência pública no fim de abril e oficinas livres para consolidação de sugestões. A entrega da minuta da lei para a Câmara de Vereadores está prevista para o final do primeiro semestre de 2026.