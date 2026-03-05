IPMC recebe R$ 17,6 milhões em compensação previdenciária em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) recebeu R$ 17,6 milhões em compensação previdenciária no ano de 2026, conforme divulgado nesta quinta-feira (5/3). Os recursos, provenientes principalmente do INSS e de outros regimes próprios de previdência, são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores municipais.

O valor arrecadado supera em 126% a projeção inicial de R$ 7,8 milhões para o primeiro trimestre do ano. Ewerton Luiz Moreno, gerente de concessão de benefícios, destaca que esse crescimento segue uma tendência observada desde 2022, com impacto positivo nas avaliações atuariais do instituto.

A compensação previdenciária ocorre quando um trabalhador contribui para diferentes regimes de previdência ao longo de sua carreira. No momento da aposentadoria, o tempo de contribuição pode ser revertido ao sistema pelo qual ele se aposenta.

Desde 2020, a equipe do IPMC tem realizado um trabalho proativo de revisão e controle dos processos de aposentadoria e pensão. Mais de 14 mil processos foram analisados, resultando em cerca de 9 mil requerimentos encaminhados a outros regimes de previdência.

Mariella Vico Pereira, diretora de Previdência do IPMC, ressalta que os recursos acumulados por meio da compensação previdenciária contribuem para a sustentabilidade do sistema a longo prazo, reduzindo o déficit atuarial. Ela recomenda que os servidores agendem atendimento no instituto para avaliar se a incorporação do tempo trabalhado em outros regimes pode ser vantajosa para sua situação previdenciária.