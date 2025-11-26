IPMC realiza reunião sobre pensão por morte para servidores de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) realizou nesta terça-feira (25/11) a primeira reunião do Programa Permanente de Educação Previdenciária para discutir sobre pensão por morte. O encontro, que aconteceu no Edifício Delta, no Alto da Glória, abordou o benefício que pode ser concedido aos dependentes de servidores ativos e aposentados da Prefeitura de Curitiba, conforme a legislação vigente.

A diretora da Previdência do IPMC, Mariella Vicco Pereira, e a assistente social Danieli Kiefer conduziram a reunião. Kiefer destacou a importância de se falar sobre o assunto, mesmo sendo um tema difícil. “Falar de assunto previdenciário também é falar sobre a vida. O tema pensão tem a ver com cuidar, com segurança”, explicou.

Mariella Vicco Pereira enfatizou a necessidade da apresentação correta dos documentos para agilizar o processo de concessão da pensão. Ela também alertou sobre as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional de 2019, que impactaram o benefício de pensão. “A redução é grande em relação ao benefício de aposentadoria. É essencial entender que a renda do dependente vai ser reduzida”, advertiu a diretora.

Entre os temas abordados estavam a duração do recebimento da pensão, a forma de cálculo, as cotas por dependente e o valor da pensão nos casos de dependente inválido. Os participantes, incluindo servidores aposentados e seus cônjuges, consideraram a reunião esclarecedora e sugeriram a realização de mais encontros semelhantes.

O IPMC informou que o Programa de Educação Previdenciária terá outras reuniões para aposentados e servidores ativos. As informações sobre futuros encontros serão divulgadas no site do instituto. Para solicitar o benefício de pensão por morte, é necessário agendar atendimento pela Agenda online do IPMC.