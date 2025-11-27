IPMC realiza reunião com pensionistas para esclarecer dúvidas sobre benefícios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) realizou uma reunião na tarde desta quarta-feira (26/11) com um grupo de pensionistas, dependentes de servidores falecidos recentemente. O encontro mensal, que aconteceu na sede do IPMC no Alto da Glória, teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre os benefícios.

Muitos pensionistas compareceram acompanhados de familiares. Leonice Alzira Ramos, de 79 anos, veio com sua filha Ellen Caroline Ramos, que comentou: “Achamos interessante ter esse momento para tirarmos as dúvidas”. Fátima Dornelles, que acompanhou sua mãe Natércia Dornelles, de 76 anos, destacou a importância do material informativo enviado pelo IPMC por e-mail antes da reunião.

Durante o encontro, a servidora Daiane Danieli Perpétuo Lopes do Nascimento, da equipe de atendimento do IPMC, explicou aos participantes as regras estabelecidas pela Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência). Conforme a legislação, aposentados precisam escolher qual benefício receberão integralmente, enquanto no outro é aplicado um redutor.

Daiane também apresentou o Programa Vida Nova, que oferece atividades variadas para integrar aposentados e pensionistas. Além disso, ressaltou a importância de manter os dados cadastrais atualizados e realizar a prova de vida anualmente.

Para mais informações ou esclarecimentos, os pensionistas podem entrar em contato com o IPMC pelo telefone (41)3350-3660 ou pelo e-mail atendimentoipmc@curitiba.pr.gov.br.