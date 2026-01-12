IPMC pede que aposentados confirmem descontos no contracheque

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) devem validar os descontos de associações e sindicatos que aparecem em seus contracheques. A confirmação pode ser feita no site do IPMC, onde os beneficiários verão uma mensagem com os descontos atuais ao consultar o documento.

Para acessar o contracheque, é necessário informar CPF e senha. A medida segue o mesmo modelo aplicado recentemente aos servidores ativos da Prefeitura de Curitiba. O objetivo é garantir que todos os descontos sejam reconhecidos pelos beneficiários.

No final de 2025, o IPMC realizou uma auditoria interna com cerca de 30 associações que fazem descontos na folha de pagamento relacionados a empréstimos. Também foram analisadas autorizações de desconto sindical de servidores aposentados, a pedido do Tribunal de Contas do Estado.

O levantamento, que envolveu aproximadamente 700 beneficiários, mostrou que a maioria havia autorizado os descontos, mesmo que há algum tempo. Em alguns casos, os próprios beneficiários foram consultados e reconheceram os valores descontados.

Mariella Vicco Pereira, diretora da Previdência do IPMC, ressalta que “a responsabilidade pela contratação e pelo cancelamento é de cada beneficiário”. Caso seja necessário cancelar algum desconto, o aposentado deve entrar em contato diretamente com a instituição contratada.

Para esclarecer dúvidas, os beneficiários podem procurar o IPMC pelo e-mail atendimentoipmc@curitiba.pr.gov.br ou pelo telefone (41) 3350-3660.