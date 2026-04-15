IPMC orienta aposentados acima de 65 anos a aguardarem envio do IR

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) identificou inconsistências na validação de dados do Imposto de Renda para aposentados e pensionistas com mais de 65 anos. A situação ocorre em Curitiba desde o início do prazo de declaração de 2026, devido à mudança no sistema de envio das informações à Receita Federal, que passou da Dirf para o eSocial neste ano, gerando divergências especialmente na faixa de isenção para maiores de 65 anos.

Até o ano passado, os dados eram repassados por meio da Dirf, documento utilizado pelas instituições para informar à Receita Federal os rendimentos pagos e os impostos retidos. A partir de 2026, a validação passou a ser feita pelo eSocial, sistema unificado do governo federal que centraliza informações trabalhistas e previdenciárias. A mudança tem causado dificuldades no envio da declaração por meio do modelo pré-preenchido disponibilizado pela Receita.

A diretora de Previdência do IPMC, Mariella Vicco Pereira, informou que o instituto já realizou a validação de todos os arquivos e os dados estão corretos e compatíveis com o eSocial. A instituição realiza testes para identificar se o problema está na integração com a Receita Federal ou na atualização dos sistemas. Assim que a situação for resolvida, será feito o encaminhamento em lote das informações desse público.

O IPMC orienta que aposentados e pensionistas com mais de 65 anos aguardem até o fim de abril para realizar o envio da declaração do Imposto de Renda, evitando possíveis inconsistências ou necessidade de retificação posterior. A declaração deve ser feita com base no comprovante de rendimentos disponível no portal do instituto, que é o documento oficial com informações validadas. O modelo pré-preenchido da Receita deve ser utilizado apenas como ferramenta de apoio e conferência.