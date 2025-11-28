Aposentados e pensionistas

IPMC oferece atividades gratuitas para aposentados em dezembro

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 28/11/25 16h01
Na sexta-feira (5/12), a programação gratuita será no Museu Oscar Niemeyer – “MON – Arte para maiores”. Aposentados e pensionistas poderão participar de uma visita ao Museu e uma oficina artística especial voltada ao público 60+. Foto: Levy Ferreira/SECOM

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) promove as últimas atividades de 2025 do Programa Vida Nova em dezembro. Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba são convidados a participar de eventos gratuitos no início do mês, antes do recesso de fim de ano.

Na quarta-feira, 3 de dezembro, o programa oferece uma Tarde Cultural no Centro Cívico. Os participantes farão uma visita guiada aos prédios do Palácio Iguaçu e da Assembleia Legislativa do Paraná. A atividade é gratuita e tem 40 vagas disponíveis. O ponto de encontro será em frente ao Palácio Iguaçu, das 14h às 16h.

Já na sexta-feira, 5 de dezembro, o Museu Oscar Niemeyer (MON) receberá os aposentados e pensionistas para o evento ‘MON – Arte para Maiores’. A programação inclui uma visita ao museu e uma oficina artística especial voltada ao público com mais de 60 anos. Esta atividade também é gratuita, conta com 40 vagas e acontecerá das 14h às 16h.

A confraternização de fim de ano do Vida Nova, prevista para 4 de dezembro no Restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade, já está com as inscrições encerradas devido à lotação.

Para participar das atividades do Programa Vida Nova, os interessados devem se inscrever através do site do IPMC. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

