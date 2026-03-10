Sem agendamento

IPMC explica como aposentados podem fazer prova de vida pelo ICS e SUS

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 10/03/26 14h02
IPMC convoca aposentados para renovação da prova de vida. Curitiba, 09/03/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) informa que aposentados e pensionistas da Prefeitura podem renovar a prova de vida através de atendimentos no Instituto Curitiba de Saúde (ICS) ou no Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba. A gerente de relacionamento do IPMC, Daniélle Sass, explica que a instituição recebe automaticamente os dados de consultas e procedimentos realizados nesses locais.

Não é necessário agendar um atendimento específico para a prova de vida. Consultas médicas, sessões de fisioterapia e até mesmo vacinação nas unidades de saúde são consideradas para a renovação, que tem validade de 12 meses. Porém, Sass alerta que a atualização dessas informações no sistema do IPMC pode levar algumas semanas.

Os beneficiários podem verificar a validade de sua prova de vida pelo site do IPMC. Basta acessar a área do beneficiário, fazer login com CPF e senha, e a data de validade aparecerá na tela. A prova de vida é obrigatória em todo o país para garantir a regularidade do pagamento de aposentadorias e pensões.

Além do ICS e SUS, a prova de vida também pode ser realizada presencialmente no IPMC, quando o beneficiário comparece para outros serviços, como impressão de contracheque. Outra opção é utilizar o aplicativo GOV.BR no mês de aniversário do beneficiário, exclusivamente pelo celular.

O IPMC reforça a importância de manter a prova de vida em dia para evitar a suspensão do benefício. Em caso de dúvidas, os aposentados e pensionistas podem entrar em contato diretamente com o instituto para obter mais informações sobre o processo.

