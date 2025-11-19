IPMC e CuritibaPrev não têm investimentos no Banco Master e BRB

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) e a Fundação de Previdência Complementar do Município de Curitiba (CuritibaPrev) informaram que não possuem investimentos no Banco Master e no Banco de Brasília (BRB). A declaração vem após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master por violações de normas do sistema financeiro.

O Banco Central identificou operações fraudulentas no Banco Master, resultando em uma operação conjunta com a Polícia Federal. A investigação também indica possível envolvimento do BRB nas irregularidades.

Para transparência, o IPMC disponibiliza em seu site oficial a composição completa de sua carteira de investimentos, incluindo relatórios mensais, trimestrais e anuais. Essas informações são atualizadas aproximadamente 20 dias após o encerramento de cada mês.

Servidores com dúvidas sobre os investimentos do IPMC podem entrar em contato diretamente com a área responsável pelo e-mail investimentos@curitiba.pr.gov.br. Já os participantes da CuritibaPrev que desejarem informações sobre os investimentos da fundação devem utilizar o e-mail curitibaprev@curitibaprev.com.br.