IPMC aprova política de investimentos para 2026 com foco em gestão de riscos

O Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) aprovou nesta terça-feira (16/12) a política de investimentos para 2026. A decisão é a etapa final do processo iniciado no segundo semestre de 2025 para definir as diretrizes de aplicação do patrimônio que garantirá o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores municipais.

Atualmente, o patrimônio do IPMC soma R$ 2,52 bilhões, um aumento em relação aos R$ 2,18 bilhões do início do ano. A presidente Jocelaine Moraes de Souza destaca a importância de zelar por esses recursos para assegurar os pagamentos futuros.

Uma das novidades para 2026 será a contratação de gestores profissionais para analisar estrategicamente os investimentos, visando preservação de capital e potencialização de retornos. Essa modalidade, chamada de carteiras administradas, será destinada a 30% do patrimônio total.

O IPMC também utilizará o estudo ALM (Asset Liability Management), um sistema estatístico que gerencia riscos considerando ativos e passivos. O objetivo é reduzir as chances de déficit ao longo do tempo, respeitando as metas atuariais anuais.

Para os imóveis, que representam 6% do patrimônio, a expectativa é otimizar os retornos estabelecendo a destinação adequada conforme a vocação e potencial de mercado de cada um.

Os segurados do IPMC podem acompanhar as informações sobre investimentos no site do Instituto. A ata da reunião e a nova política de investimentos serão disponibilizadas ainda esta semana. Dúvidas podem ser enviadas para investimentos@curitiba.pr.gov.br.