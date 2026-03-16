Intitulada Um Aniversário no Picadeiro da Alegria, a peça irá passar pelas dez regionais da cidade

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O ginásio da



Praça Oswaldo Cruz



foi o primeiro palco do espetáculo Um Aniversário no Picadeiro da Alegria, nesta segunda-feira (16/3). Com a presença de 400 crianças da rede municipal de ensino, do prefeito Eduardo Pimentel e de autoridades, o aniversário da cidade, que completa 333 anos em 29 de março, foi comemorado com muita cultura.

“Nós estamos aqui hoje para contar um pouco da história de Curitiba, que no dia 29 de março faz 333 anos. Vamos comemorar com um mês de entregas muito fortes na nossa cidade”, contou o prefeito às crianças.

Um Aniversário no Picadeiro da Alegria vai passar pelas dez regionais.



VEJA AQUI a programação



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Espetáculo



Realizada pela Fundação Cultural de Curitiba e apresentada pelos palhaços Sarrafo e Pirulito, de apenas 11 anos, e sua trupe, a produção mostra a história da capital paranaense em um show que une teatro, circo, música e poesia.

A diversidade da fauna, flora e dos povos que originaram a capital paranaense foi ressaltada durante a peça que, com humor, também trouxe temas como a importância da preservação ambiental e de lugares populares e relevantes na cidade, entre eles o Jardim Botânico e o Parque Barigui.

Depois do espetáculo, todos se uniram à Banda Lyra Curitibana para cantar o Parabéns pr Você, e as crianças ganharam bolos bem-casados, oferecidos pela



Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional



(Smsan).

Participaram da festa alunos de turmas de 4° e 5° ano das escolas municipais Irmãos Rebouças; Batel; Mirazinha Braga; Caramuru; Dom Manuel da Silveira D’Elboux e Professor Brandão.

Presenças



Também prestigiaram o evento o vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins;

a secretária de Gestão de Pessoal, Daniele Regina dos Santos, e os

secretários da Educação, Paulo Schmidt, e da Comunicação Social, Marc Sousa; o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marino Galvão Júnior; a chefe de núcleo da Educação da



Regional Matriz



, Karla Kuehne; o diretor do espetáculo, Edson Bueno; e as vereadoras Meri Martins e Rafaela Lupion.







Âncora







Próximas datas



A festa irá passar por todas as regionais e é voltada para as crianças de rede municipal de ensino, mas pode ser prestigiada por todos os interessados, gratuitamente.



17/3 (terça-feira)





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Regional Boqueirão





– 9h30



Local: Rua da Cidadania (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)



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Regional Cajuru









– 14h30





Local: Rua da Cidadania (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru)



18/3 (quarta-feira)





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Regional Pinheirinho





– 9h30



Local: Rua da Cidadania (Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)



•







Regional Portão





– 14h30



Local: Rua da Cidadania (R. Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha)



19/3 (quinta-feira)





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Regional Santa Felicidade





– 9h30



Local: Rua da Cidadania (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)



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Regional Boa Vista









– 14h30





Local:



Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira



(Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233)



20/3 (sexta-feira)





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Regional CIC





– 9h30



Local: Rua da Cidadania (R. Orlando Luís Lamarca, 458)



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Regional Bairro Novo





– 14h30



Local: Clube da Gente (Rua Ourizona, 1.681)



23/3 (segunda-feira)





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Regional Tatuquara





– 14h30



Local: Rua da Cidadania (R. Olivardo Konoroski Bueno, 700 – Tatuquara)





